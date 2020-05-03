"Гумпомощь" Путина для США оказалась непригодной: разгорается скандал

Мир

В США с новой силой вспыхнул скандал вокруг российской гуманитарной помощи, доставленной в Нью-Йорк 1 апреля. Ее предложил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, и американский лидер благосклонно согласился.

Груз доставил в международный аэропорт им. Кеннеди самолет Ан-124 «Руслан» ВКС РФ. Уже это вызвало резкую критику со стороны ряда американских политиков. Они не могли согласиться с тем, что в период действия санкций против России ее военный самолет спокойно приземляется в одном из главных гражданских аэропортов США.

Следующий виток скандала спровоцировала уже 2 апреля официальный представитель Государственного департамента Морган Ортагус. Она написала в Twitter: «США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая аппараты вентиляции легких и средства индивидуальной защиты».

Американские СМИ тут же подняли шум. Они хотели понять, что же все-таки получила Америка — гуманитарную помощь или товар, за который нужно платить бюджетными деньгами? Если это была сделка, то пусть Белый дом скажет, что правительство приобрело у России и на какую сумму.

Вашингтон и Москва принялись увиливать от ответа. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков настаивал на том, что это была гуманитарная помощь.

Трамп лично заявил журналистам: «Это был очень приятный жест со стороны президента Путина, и я мог сказать: «Нет, спасибо», или я мог сказать: «Спасибо», но это был большой самолет медицинских поставок очень высокого качества, и я сказал: «Я это приму».

Тогда же у скандала появился еще один важный аспект. Оказалось, что ИВЛ, присланные Россией, изготовил Уральский приборостроительный завод. Всего 45 аппаратов «Авента-М». Проблема заключается в том, что завод входит в состав концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который находится под санкциями с лета 2014 года.

В истории со всей этой скандальной гумпомощью разбираться западным СМИ пришлось ровно месяц. И вот 2 мая картина прояснилась. Впервые стало известно, сколько стоил весь московский груз. Телеканал ABC добился от Агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) полной описи того, что доставил 1 апреля «Руслан». Среди полученных каналом копий документов оказался и счет на 659 тысяч 283 доллара! Значит, это была сделка?

FEMA дало пояснение. Это общая сумма, в которую оценен груз. Она необходима для отчетности. Однако, согласно договоренности между Вашингтоном и Москвой, агентство получит деньги из бюджета и оплатит половину стоимости груза.

Как выяснилось в Москве, другую половину уже давно оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). ABC удивился — РФПИ находится в санкционном списке! Всем американским компаниям и организациям категорически запрещено вести с ним какие-либо дела.

FEMA сослалось на Государственный департамент США. Мол, они отвечают за контроль над выполнением санкций. Они оформляли документы на российский груз. Значит, разрешение на участие РФПИ в поставке было получено.

ABC взялся изучать опись. Вот что в ней значилось: 4 тысячи промышленных противогазов М-95, полностью закрывающих лицо, 15 тысяч респираторов, 80 тысяч упаковок антисептика, 400 тысяч различных предметов медицинской одежды, включая защитные комбинезоны, и 30 тысяч перчаток, а также 45 ИВЛ «Авента-М».

Телеканал стал выяснять, как был использован московский груз, пригодился ли он. Ведь Белый дом и Кремль в один голос твердили, что все, что доставил «Руслан», имело сугубо медицинское предназначение.

Первое, о чем сразу удалось узнать, — перчатки. Примерно половина из них оказалась не хирургическими, а обычными резиновыми, которые используют хозяйки, моя посуду или убирая на кухне.

Вторая проблема — противогазы. Эксперты заявили ABC, что промышленные противогазы М-95, присланные российской стороной, «отвечают требованиям военных по защите от химической и биологической угрозы, но не используются в медицинских учреждениях». Там они бесполезны.

Наконец, третья проблема — все те же злополучные уральские ИВЛ. Нужно понимать, что аппараты искусственной вентиляции легких — это очень сложная и дорогостоящая медицинская техника. «Авента-М» работают при напряжении 220 вольт. В США используется повсеместно напряжение 110 вольт. ABC так и не удалось выяснить, подключили в Нью-Йорке или Нью-Джерси хотя бы один из российских ИВЛ или нет. Или их сразу отправили на склад и забыли? Представитель FEMA очень осторожно сообщил телеканалу: «Насколько мне известно, с аппаратами вентиляции легких были проблемы…»

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что доставленный из России груз — это «не подарок Кремля, а подарок Кремлю». Он уверен, что вся эта затея Путина с якобы гуманитарной помощью является очередной «пропагандистской ловушкой» Кремля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как отнеслись к российской помощи в Италии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter