История современности

Журналист и литературовед Давид Заславский в своем очерке «Поляки в Киеве в 1920 году» написал, что, несмотря на пренебрежительное отношение образованных людей к базарным сплетням, слухи, рождавшиеся на киевских рынках в годы войны за независимость Украинской Народной Республики, оказывались на удивление пророческими. Ошибки в базарных прогнозах, конечно, были, но лишь в конкретных сроках предсказываемых событий и некоторых их деталях. Заславский рассказал об этом к тому, что еще зимой 1920 года на рынках украинской столицы заговорили о скором изгнании из города большевиков.

«Семье из четырех человек полагалось иметь четыре кружки, ложки и вилки. „Лишнюю“ посуду реквизировали»

— Совместное наступление в Украине армий УНР и Польши началось 25 апреля 1920 года, а уже на следующий день они освободили от большевиков Житомир и Коростень, еще спустя сутки — Казатин, Винницу, Бар, Жмеринку, — говорит заведующий музеем Украинской революции 1917−1921 годов Александр Кучерук. — В Житомире на праздничной церемонии по случаю освобождения города глава польского государства Юзеф Пилсудский в своей речи заявил, что Польша признает государственность Украинской Народной Республики.

За несколько дней наступательной операции союзные украинские и польские войска взяли в плен 25 тысяч солдат и командиров Красной армии, захватили 120 орудий, 418 пулеметов. Уцелевшие части красных поспешно отступали. Последние 90 километров до Киева войска союзников прошли, не встречая сопротивления противника. Шестого мая польский отряд на трамвае, захваченном в курортном поселке Пуща-Водица, доехал до центра Киева — до Крещатика — и вернулся обратно. На следующий день в столицу Украины вошли передовые подразделения польской кавалерии.

Вот как это описал журналист Давид Заславский: «Днем ступила польская кавалерийская разведка — чистенькие вылощенные офицеры и солдаты на выхоленных лошадях. Навстречу им вышли много поляков, девицы и дамы с белыми цветами. Украинская интеллигенция вела себя сдержанно, ждала своих. К вечеру улицы были полны народа. На груди у многих киевлян появились красно-белые и желто-голубые бантики».

Одно из подразделений польской армии переправилось на левый берег Днепра, заняв там плацдарм. Однако большевики отошли недалеко от Киева. Поэтому на высоком холме над Днепром в Царском саду (ныне он называется Мариинский парк) поляки установили пушки. На следующий день началась орудийная дуэль с артиллерией красных. Многострадальным киевлянам, для которых приход украинской и польской армий стал за три года уже 13-ой по счету сменой власти в городе, вновь пришлось прятаться в подвалы. Но вскоре стало ясно, что до исторического центра Киева снаряды красных не долетают. Если и добивают до города, то не дальше Печерска. Поэтому многие жители стали выходить на Владимирскую горку, чтобы посмотреть на сражения пушкарей. Большевистские батареи вели огонь из Дарницы.

Многие киевляне надеялись, что поляки сделали временную передышку и погонят большевиков дальше на восток. Но проходили дни, а красные продолжали оповещать огнем орудий о своем близком присутствии.

Александр Кучерук: «Альянс с Польшей был, по сути, единственным шансом спасти независимость Украинской Народной Республики» (фото с сайта Александра Кучерука в Facebook)

— Что изменилось для обывателей с приходом союзнических войск?

— Свидетель тех событий писатель Григорий Григорьев рассказал об этом в своей книге воспоминаний: «Внешний порядок в городе был восстановлен. Стрельбы по ночам не замечалось, о грабежах ничего не было слышно. Даже ходить по вечерам стало свободно, без всяких ограничений, совсем не так, как это всегда делалось в условиях гражданской войны». Открылись магазины, кафе, рестораны.

За всем этим истосковались обыватели. Ведь при прежних властях на них обрушивались всяческие потрясения. Так, белогвардейцы Деникина (они удерживали Киев почти всю осень 1919 года) «отличились» тем, что устраивали еврейские погромы. Известный советский карикатурист Борис Ефимов, ставший свидетелем этих событий в 19 лет, рассказал о тех погромах в своих мемуарах: «Киевские ночи стали страшны: в разных частях города стоял несмолкаемый крик сотен и тысяч человеческих голосов. Это кричали жители домов, куда нагрянули шкуровские (бойцы генерал-лейтенанта Андрея Шкуро. — Авт.) головорезы. Крик подхватывали соседние дома, потом более отдаленные — и вот уже кричали целые кварталы, переулки, улицы». Свои зверства белые оправдывали тем, что среди большевиков было много евреев.

Когда Киев оказывался в руках красных, чекисты разворачивали репрессии. Они расстреляли многие тысячи «классово чуждых» горожан. Кроме того, большевики всячески ограничивали свободы людей. Доходило до абсурда. Вот такой пример: сохранились дневники одного жившего в те времена врача, из которых мы узнаем, что советская власть вводила нормы: сколько человек может иметь одежды, столовой посуды и других бытовых вещей. По домам ходили комиссии и контролировали соблюдение норм. Если, например, семье из четырех человек было положено четыре кружки, ложки, вилки, а их оказывалось больше, то «лишнюю» посуду реквизировали. Дневники, в которых об этом рассказано, вел врач не из Киева, а из Полтавы. Но в данном случае это не важно, ведь повсюду большевики устанавливали примерно одинаковые порядки.

«Отступая, польская армия взорвала в украинской столице Цепной мост и Дворец генерал-губернатора»

— Какую валюту ввели в Киеве украинские и польские власти?

— В отношении денег была полная свобода: власти разрешили хождение всех валют, включая украинские гривны, царские рубли, керенки и даже советские рубли. Правда, были введены официальные курсы обмена валют, которые значительно расходились с рыночными реалиями. Впрочем, коммерсанты вели расчеты, исходя из фактического курса. Конечно, разнообразие валют причиняло определенные неудобства, прежде всего — рыночным торговкам: непросто было держать в голове, сколько стоит в каждой из денежных единиц, скажем, десяток яиц или фунт сливочного масла.

Девятого мая в честь освобождения Киева от большевиков на Крещатике состоялся военный парад союзных войск. Первыми прошли польские подразделения. Журналист Давид Заславский описал их так: «Они шли нескончаемой лентой — пешие, конные, с орудиями, на броневиках — и все, как один, блестя новеньким, с иголочки платьем (мундирами), в чистеньких лакированных шлемах, в превосходно начищенных, совсем не запыленных башмаках, с полным набором оружия, тоже новенького, чистенького. Три года не чищенный, небритый, пообносившийся и неряшливый Киев, разинув рот, смотрел на эту строго вымуштрованную уйму чистоты и воинского изящества». Затем прошли украинские подразделения. По свидетельству Заславского, вид у них был не столь парадный, как у союзников. Что не удивительно: к тому времени Армия УНР воевала уже более полутора лет, испытывая серьезные проблемы со снабжением.

Через несколько дней после парада в Киев прибыл Симон Петлюра. Но украинское правительство оставалось в Виннице.

Согласно военной конвенции к Варшавскому договору, подписанному УНР и Польшей, Войско польское оказало помощь в освобождении Украины от большевиков. На фото: польский генерал Анатолий Листовский и лидер УНР Симон Петлюра во время проведения Киевской операции (фото предоставлено Александром Кучеруком)

— Это правда, что среди участников освобождения Киева был будущий автор сценария и режиссер художественного фильма о гигантской обезьяне Кинг-Конге — американский летчик Мериан Купер?

— Да, во время Первой мировой войне он был военным летчиком в составе экспедиционного корпуса США, сражавшегося в Европе. В конце 1918 года познакомился во Франции с одним польским генералом. В результате вступил добровольцем в польскую авиационную эскадрилью имени Тадеуша Костюшко, укомплектованную пилотами из Америки. В ходе войны с большевиками он со своими боевыми товарищами громил переправы красных, вел авиационную разведку. Во время одного из боевых вылетов самолет Купера был сбит буденновцами. Пилот остался цел, но попал в плен. Представился чужим именем, пролетарием из Чикаго. Его направили на принудительные работы под Москву. Вместе с несколькими польскими военнопленными он сумел оттуда бежать. Вернувшись США, стал кинематографистом. Вместе с боевым побратимом по эскадрильи режиссером Эрнестом Шедсаком снял знаменитый фильм о приключениях Кинг-Конга в Нью-Йорке.

— В 1918—1919 годах Украинская галицкая армия сражалась с польскими войсками за свободу родного края. Как получилось, что в 1920-м УНР и Польша стали союзниками?

— Альянс с Польшей был, по сути, единственным шансом спасти независимость Украинской Народной Республики. Ведь вынужденная сражаться одновременно с белыми, красными и поляками Армия УНР к концу 1919 года утратила почти всю территорию страны.

В этой ситуации украинское руководство приняло решение отправить войска в поход по тылам противника, а Симон Петлюра поехал в Варшаву договариваться об оказании Польшей военной помощи. В результате тайных переговоров сошлись с польским лидером Юзефом Пилсудским на том, что его страна признает независимость УНР, не будет добиваться восстановления Речи Посполитой в границах 1772 года (то есть по Днепру) и поможет освободить Украину от большевиков. В свою очередь УНР уступила Восточную Галичину и часть других западных земель. Решили, что граница пройдет по речке Збруч. Все это было оформлено двухсторонним Варшавским договором и военной конвенцией к нему. Варшавский договор подписали 21 апреля 1920 года. А через четыре дня польская и украинская армии начали наступление против красных.

— Как долго Киев находился в руках украинских и польских войск?

— Один месяц. Большевики перебросили в Украину Первую конную армию Буденного. Она прорвала фронт в районе Канева, устремилась к украинской столице. Отступая, польские войска разрушили самый старый в Киеве Цепной мост. Кроме того, пострадал Дворец генерал-губернатора, находившийся в Липках. В этом построенном в XVIII веке одном из красивейших зданий Киева в 1918 году находились резиденции глав украинского государства — вначале главы Генерального секретариата Центральной Рады УНР Владимира Винниченко, далее — гетмана Павла Скоропадского, а затем — главного атамана Армии УНР (вскоре главы Директории) Симона Петлюры. Польская армия устроила в этом дворце склад боеприпасов. Взорвала их вместе с архитектурным шедевром. Он был так сильно разрушен, что восстанавливать его даже не пытались. Советские власти разбили на месте дворца сквер, а после перевода столицы Украинской ССР из Харькова в Киев сквер застроили жилыми домами для номенклатуры.

Окрыленное успехами армии Буденного, большевистское правительство в Москве вознамерилось захватить Польшу, установить там советскую власть. К счастью, в решающей Варшавской битве (она проходила с 13 по 25 августа 1920 года) Красная армия была наголову разбита. Эту битву многие называют «Чудо на Висле». Свой вклад в победу внесли не только польские, но и украинские войска. Особо отличилась 6-я стрелковая дивизия Армии УНР генерал-хорунжего Марка Безручко.

Через два месяца Польша нарушила польско-украинскую военную конвенцию к Варшавскому договору — подписала перемирие с большевиками. А затем начала с ними мирные переговоры, к сожалению, без участия представителей УНР. В марте следующего, 1921 года был подписан Рижский мирный договор между Польшей с одной стороны и советскими Россией и Украиной — с другой. Понятно, что государственность Украинской ССР была лишь номинальной, камуфлирующей оккупацию Украины большевистской Россией. По Рижскому мирному договору Галичина, а также часть других украинских земель на Волыни и в Полесье отошли Польше.

Польские и украинские солдаты возле броневика, захваченного у большевиков (фото предоставлено Александром Кучеруком)

— Что произошло с Армией УНР?

— Ее воинские подразделения остались на территории Польши и Чехословакии, их разместили в лагерях для интернированных. Тем временем на захваченных большевиками украинских землях продолжалась борьба многочисленных повстанческих отрядов, например, Холодноярской республики (на территории нынешнего Чигиринского района Черкасской области). Чтобы удержать контроль над Украиной, Россия вела на ее территорию огромную оккупационную армию (по оценкам ряда историков, численностью более миллиона бойцов). Но все равно партизанское движение продолжалось. Лидер УНР Симон Петлюра и его соратники рассматривали это как шанс поднять в Украине народное восстание и освободить ее от российских оккупантов. Для реализации этой идеи Петлюра и его соратники решили организовать рейд в Украину армии УНР. Подготовку к походу вели в координации с Генеральным штабом Войска польского. Возглавить рейд Петлюра доверил генералу Юрию Тютюннику. Рейд в Украину начался в конце октября 1921 года и получил название Второй зимний поход. К сожалению, колоссальное численное превосходство российских оккупационных войск не позволило добиться целей, стоявших перед этой армейской операцией. Она стала последней попыткой вооруженным путем добиться независимости Украины во время национально-освободительной революции украинского народа в 1917—1921 годах.

Ранее о том, как Симон Петлюра в кратчайшие сроки создал боеспособную армию, чтобы сохранить независимость Украины, «ФАКТАМ» рассказал доцент исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко кандидат исторических наук Андрей Руккас.

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