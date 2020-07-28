Семейный траблшутер для «золотой молодежи»: какие проблемы он помогает решить

Ефим Михайлович Шабшай — семейный траблшутер, эксперт номер один по личной эффективности и созданию успешных семейных сценариев, международный коуч, автор уникальных методик по развитию нестандартного мышления и эмоционального интеллекта, соавтор более 40 книг по личностному росту, воспитанию детей и бизнес-коммуникациям рассказал о тонкостях работы с «золотой молодежью», почему детям в обеспеченных семьях нужна помощь семейного траблшутера и какие проблемы он помогает решить.

— Ефим, первая мысль: какие могут быть проблемы у детей, у чьих родителей все есть?

— Есть множество семей, которым удалось воспитать чудесных детей — они продолжают дело родителей, становятся преемниками семейного бизнеса. Это мечта каждого родителя. Но есть и другой вариант: когда ребенок избалован, отсутствует дисциплина, он становится неуправляемым. Вседозволенность очень часто оборачивается тем, что ребенок теряет уважение к родителям, к старшим относится потребительски. Ну, а ключевая проблема — отсутствие воли, желания что-либо делать.

— Как получается, что у трудолюбивых, уважаемых родителей случается такое?

— У обеспеченных детей обычно складывается ложное ощущение, что они уже «реализованы»: видели не один десяток стран, все попробовали, все знают. А что дальше? И тогда начинаются пьянки-гулянки, апатия, депрессия или, наоборот, — агрессия и истерика, отсутствие желания учиться и чего-то достигать. И тут родители хватаются за голову: а что же делать? Знаете эту японскую пословицу: «Когда родители трудятся, а дети наслаждаются жизнью — внуки будут собирать милостыню»?

Вот у меня была ситуация, когда 25-летний ребенок, хотя по факту уже взрослый мужчина, назовем его Игорь, изображал, что у него проблемы со здоровьем, якобы аутизм. И он этим постоянно манипулировал. Все были озабочены решением его проблем. Это давало ему возможность бездельничать и выставлять виноватыми маму и папы. Мы «достаем» его из привычной среды и вместе с родителями вывозим в лагерь. Он попадает в пространство, где ему приходится вести себя по-другому, не как обычно. А родители получают возможность увидеть реальную ситуацию с ребенком. Ну, в случае с Игорем мы вскрыли, что на самом деле он придумывал себе болезни и долгое время водил за нос родителей.

— Принудительный выход из зоны комфорта — это универсальный метод в таких случаях?

— По-разному. Чтобы выбрать самый эффективный метод, необходима диагностика ситуации. После этого мы разрабатываем индивидуальный сценарий, который сочетает в себе мечты ребенка и цели родителей. В случае с Игорем история закончилась тем, что он открыл собственный бизнес и теперь сам помогает детям! Но начинаем мы всегда с азов — с дисциплины и воли, потом работаем с желаниями, эмоциями ребенка. И, безусловно, воспитываем уважение к старшим. Это очень важный момент — осознание того, что все, что у ребенка есть, дали родители. Это не все понимают, доходит до смешного. Спрашиваю однажды у 20-летнего пацана: скажи, пожалуйста, ты вообще сам что делаешь? Как зарабатываешь? У меня, говорит, карточка есть. Хорошо, говорю, а на этой карточке деньги откуда? Он говорит: ну, зарабатываю. В смысле ты зарабатываешь? Тебе папа кидает! То есть у человека нет даже понимания, что деньги, которые попадают к нему на счет, идут от отца. У меня были кейсы, когда родители говорили: вы знаете, если вы его научите кидать полотенце в корзину для белья, когда он берет такси и куда-то мчится, это будет просто невероятное достижение. Вот мы брали таких детей и выводили их на то, что они начинали собственные стартапы.

— Но, я так понимаю, отсутствие дисциплины — это еще не самое страшное?

— Конечно. Вот, например, однажды мы работали с 16-летним мальчиком, назовем его Олег. Было у него оригинальное увлечение — чайные церемонии. И папа ни сном ни духом ничего подозревал, пока однажды не обнаружил, что эти чайные церемонии стоят порядка 40 тысяч гривен! И тут оказывается, что в чайном клубе из-под полы продаются наркотики. В свои 16 лет Олег уже плотно на них сидит — курит траву, нюхает кокаин, на деньги папы покупает женщин. И продолжается это не первый год, такое вот хобби.

— Тема наркотиков — одна из самых болезненных?

— Тема действительно болезненная. Дети богатых родителей очень часто попадаются на крючок секты наркоманов. Почему секта? Принцип работы такой же: сначала дают бесплатно попробовать, потом еще и еще — и вот уже ребенка затягивают в эту воронку, подсаживают на наркотики и склоняют к продаже другим детям. Это происходит, когда у ребенка слабо развит эмоциональный интеллект, ребенок не может отличить правду от лжи и не научился самостоятельно мыслить. Необходимо развивать собственные нравственные принципы и критическое мышление.

— Можно ли выделить тенденцию, что в таких семьях мальчики более проблемные, чем девочки?

— У девочек просто другие проблемы. Девочки обычно очень капризные. У меня был случай, когда девочку воспитывал папа, ни в чем ей не отказывал. И когда она выросла, появилось некое высокомерие: «я принцесса и мне все доступно», этой «принцессе» никто не может соответствовать, поэтому она меняет парней как перчатки. При этом не воспитаны простые женские качества, позволяющие уважать партнера. Еще одна фундаментальная проблема у девочек — это наивность и непонимание процессов жизни. Как следствие, на них охотятся альфонсы. Существует целая культура у таких мальчиков-альфонсов, они охотятся на богатых невест. Основная задача — это познакомиться с богатой девушкой, соблазнить ее и упасть на хвост богатому папе. Мы очень часто работаем с девочками богатых родителей над тем, как отличить, где любовь, а где альфонс. То же самое мы практикуем и с парнями, конечно.

— А что самое трудное в работе с «золотой молодежью»?

— Основной проблемой здесь, как ни странно, являются родители. Мы начинаем работать с системой отношений, которая устанавливалась годами, и никто не хочет этот паритет разрушать. Детей годами баловали, и они всеми фибрами пытаются отстоять свои позиции, идут на все что угодно. Было такое, что родители шли на попятную, как только ребенок начинал манипулировать ими, понятное дело, они верят в первую очередь своему ребенку, а не нам. Но без твердой позиции родителей — это мое глубокое убеждение — изменить отношение ребенка к миру практически невозможно, надо договориться и действовать заодно. У «золотой молодежи» есть важное качество — высокий уровень свободы, а это значит, что они способны быть оченьтворческими людьми, у них огромный потенциал.

— Как семейный траблшутер с уникальным опытом, какой совет дадите родителям? Как не допустить ошибок?

— Я всегда говорю своим клиентам: подумайте, если вас не будет, как будет жить ваш ребенок? Пока вы есть, понятно, что вы прикрываете все вопросы. А вот, не дай Бог, вас не станет? На что он будет опираться? На какие личные качества? Если вы любите ребенка, вы должны сделать так, чтобы он был самостоятельным, автономным и вы могли гордиться им. Это, по большому счету, и есть наша цель.

— Если среди наших читателей есть родители, столкнувшиеся с похожими ситуациями, куда Вы им рекомендуете обратиться за помощью?

— Как раз для этого и существуют семейные траблшутеры. Да, в Украине их пока немного, но именно помощь квалифицированного семейного траблшутера будет максимально эффективна. Одна из приоритетных задач у меня, как у специалиста в данной области, и нашего Future education centre 3/7 — увеличение количества семейных траблшутеров в Украине. Будем делать мир лучше!

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