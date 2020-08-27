Территорию нынешнего парка Шевченко спас от неминуемой застройки бразильский император

Киев по праву известен как город с богатой растительностью и живописными природными ландшафтами. Жители города с удовольствием проводят время в благоустроенных парках и скверах. Однако «зеленая составляющая» киевского пейзажа в разные эпохи формировалась по-разному. Вплоть до последней четверти XIX столетия она представляла собой более или менее упорядоченные сады в частных усадьбах или дикую растительность на неосвоенных территориях. Впрочем, уже к тому времени в отдельных местах были устроены большие общественные сады и парки. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какими были детсады в старом Киеве.

Царский сад на днепровских склонах служил прибежищем для бродяг

Инициаторами озеленения Киева в позапрошлом веке были не только муниципальные власти, но также коммерсанты и царствующие особы.

Так, по желанию царицы Елизаветы Петровны над склонами Днепра был разбит обширный Царский (ныне Городской) сад. Согласно распоряжениям Николая I и генерал-губернатора Дмитрия Бибикова вскоре после основания Киевского университета рядом с его корпусом устроили Ботанический сад, а по соседству появился Бибиковский бульвар с уникальной по своей протяженности аллеей пирамидальных тополей (ныне бульвар Тараса Шевченко). Жена императора Александра II Мария Александровна способствовала устройству парка на месте бывшего плаца южнее Царского дворца (теперь Мариинский парк).

В 1870 году был принят новый кодекс городского самоуправления — так называемое Городовое положение. В нем отмечалось, что устройством и содержанием общественных садов, парков, бульваров должно заниматься муниципальное самоуправление. С того времени основные зеленые массивы Киева перешли в собственность города. Приходится, однако, признать, что гласные (депутаты) Городской думы не сразу осознали всю важность этого дела. Современник отмечал: «Долгое время сады и места, предназначенные под скверы, находились в полном пренебрежении. В садах паслись стада коров и свиней, на траве лежали и спали толпы богомольцев и всякого бездомного люда; уцелевшие кустарники служили клоачными местами и заражали воздух своими миазмами». Даже такое престижное место, как Царский сад, нередко упоминалось в уголовной хронике, поскольку в теплое время года обширные днепровские склоны превращались в зону ночлега бродяг и хулиганов.

Озеленение города происходило при участии миллионеров

Но с 1887 года наметились явные изменения к лучшему. Новый городской голова Степан Сольский, человек просвещенный и отзывчивый, пошел навстречу тем муниципальным деятелям, которые добивались развития зеленой зоны Киева. Эту проблему признали важной как для украшения города, так и в видах обеспечения лучших санитарных условий. При Городской думе сформировалась садовая комиссия. Ее членами стали известные в Киеве люди — общественные деятели, ученые, крупные предприниматели и филантропы. Можно назвать, к примеру, профессора университета Евгения Афанасьева, сахарозаводчиков-меценатов Лазаря Бродского и Федора Терещенко, фабриканта Николая Чоколова, архитектора Владимира Николаева.

Авторитетный состав садовой комиссии способствовал ее эффективной работе. Вскоре Городская дума ассигновала значительные средства на содержание садов и скверов: в течение 1888—1890 годов было отпущено около 120 тысяч рублей. Благодаря этому удалось решить неотложную задачу — обнести зеленые оазисы надежной оградой и организовать их охрану. Только таким образом можно было хоть до некоторой степени защитить общественные насаждения от вандализма несознательных горожан. На ночь ограду запирали, перед этим сторожа с колокольчиками обходили свои владения, подавая публике сигнал расходиться. Однако не все реагировали своевременно, так что в поздние часы не раз можно было наблюдать, как загулявшие кавалеры и дамы карабкаются через садовую решетку…

Сторож, напоминающий посетителям о закрытии сада. Карикатура В. Кадулина (Наядина). С открытки начала ХХ века

Комиссия усердно трудилась и в последующие годы. Во многом благодаря ее трудам к началу ХХ века киевские парки и скверы обрели достойный вид, были обеспечены удобными скамейками, фонтанами, павильонами, площадками для детских игр.

Сады и парки города сдавались в аренду

Надо подчеркнуть, что видные бизнесмены не зря входили в состав садовой комиссии. Ее деятельность была всегда обдуманной, расходы и доходы тщательно регулировались. К примеру, в парковые сторожа нанимали лиц с ремесленными навыками, способных самостоятельно чинить инвентарь и выполнять мелкий ремонт павильонов. Был устроен склад разных строительных материалов, которые оставались после разборки больших городских сооружений, но еще могли пригодиться для садовых беседок, теплиц и т. п. Муниципальную кассу пополняли поступления от парковых киосков для продажи напитков, от продажи саженцев из городских питомников.

Некоторые сады и парки были сданы в аренду. Так, на части территории Царского сада (где теперь стадион «Динамо») действовало развлекательное заведение «Шато-де-Флер» («Замок цветов»). Приватные арендаторы платили городу 5 тысяч рублей в год и получали право устраивать здесь ресторан, концертный зал, помещение для театра варьете среди живописной зелени. Заведения «Шато» были популярны среди любителей пикантных развлечений, так называемых саврасов (этим жаргонным словом, произведенным от названия лошадиной масти, называли молодящихся старичков с подкрашенными прическами и усами). Более почтенной репутацией пользовался Купеческий сад (нынешний Крещатый парк). Его арендовало за 10 тысяч рублей Купеческое собрание, разместив на территории сада клубные здания, летний театр, видовую площадку с балюстрадой. Особой известностью пользовалась открытая эстрада, с которой в летний сезон звучала музыка в исполнении многих знаменитых музыкантов.

Фонтан в Николаевском парке. С открытки начала ХХ века

Все эти меры способствовали тому, что городское садово-парковое хозяйство не только не было убыточным, но приносило неплохую прибыль — порядка 7,5 процента в год на вложенные средства. Находились даже предприниматели, которые пытались в подражание городу заработать на частных садах. К примеру, землевладелица Мария Чаплинская устроила на территории своей усадьбы между нынешними бульваром Тараса Шевченко и улицей Олеся Гончара сад «Аркадия» с разнообразными развлечениями. Он был рассчитан на невзыскательные вкусы окраинной публики, однако хозяйка получала от арендаторов сада стабильный доход (теперь участок застроен).

Читатели «Киевского слова» спасли Владимирскую горку от застройки

К сожалению, в истории старого Киева, как и сейчас, отмечались попытки застроить парковую территорию ради сиюминутной выгоды. Но в ряде случаев места, предназначенные для зелени, удавалось отстоять.

Именно так случилось с территорией нынешнего Шевченковского парка. До 1870-х годов здесь был обширный пустырь перед корпусом университета, но затем оборотистые гласные Городской думы разделили его на участки для продажи в частные руки, оставив посередине небольшой «пятачок» под монумент Николая I. Случилось, однако, так, что в 1876 году Киев посетил любознательный монарх — бразильский император Педро (Педру) II. Он осматривал городские достопримечательности в сопровождении местного начальства. Увидев пустырь перед университетским зданием, Педру II выразил генерал-губернатору свое восхищение предусмотрительностью местных властей, которые сберегли место для столь нужного здесь парка. Начальник края тут же сделал знак городскому голове, и тот заверил августейшего гостя, что он в точности угадал замысел мэрии. От распродажи участков пришлось отказаться, и перед университетом выросли деревья и кусты. В центре, как и было предусмотрено, воздвигли памятник императору Николаю, после чего парк стал называться Николаевским (теперь на этом же месте стоит бронзовый Кобзарь). Здесь проложили уютные аллеи, устроили фонтаны, было где погулять и ребятишкам, которых приводили сюда родители либо няньки.

Император Бразилии Педру II посетил Киев в 1876 году

А в парке «Владимирская горка» киевское купечество в 1897 году пожелало выстроить здание коммерческого училища. Городская дума согласилась ради этого ликвидировать часть парка. Многим киевлянам были неприятны и само строительство в популярном месте отдыха, и меркантильный характер предполагаемого учреждения. Но казалось, что ничего уже не сделаешь. Фельетонист газеты «Киевское слово», писавший под псевдонимом Кремень, разочарованно констатировал: «Любят киевляне эту гору — истинную красу Киева, но пальцем о палец не ударят, чтобы как-нибудь оградить ее от бесцеремонных посягательств…» И тут в редакцию «Киевского слова» посыпались письма читателей, которые возражали против строительства на Владимирской горке. Газета из номера в номер печатала их послания, и организаторы училища смутились. Вскоре они объявили, что отказываются от выделенного участка под предлогом недостаточной площади. А Кремень в очередном фельетоне написал: «Был момент, когда мне казалось, что печатные строки не в состоянии расплавить общественного равнодушия, но теперь я должен принести публичное покаяние».

В мае 1902 года издание «Киевская газета» поместило стихотворный фельетон за подписью «Улисс». Его строфы — характерная иллюстрация того, как воспринимались некоторыми киевлянами популярнейшие городские сады. Скверные (или садовые) мотивы Уголок для свиданий заманчивых

Под охраной ветвистых берез,

Склад для клятв, обещаний обманчивых,

И цистерна для горестных слез… Элемент тут везде платонический,

Сторожа за порядком следят,

На детей страх наводят панический…

Это — наш Ботанический сад. Посещается мамками, боннами,

За детишками — слабый надзор…

Няньки все с унтерами-бурбонами

Сердцу близкий ведут разговор. Юных дев здесь большое количество

Обновляет свой летний наряд,

Целый вечер горит электричество…

Это — наш Николаевский сад. Сборный пункт для «оборванной братии»,

Для бродяг разных видов и лет,

Здесь сжимают вас в «тесном объятии»,

Если близко полиции нет. По соседству с «открытою сценою», —

Облюбован для краж и засад,

Служит пьяных побоищ ареною…

Это — Царский старинный наш сад. Если ищете вы приключения,

Отправляйтесь в Бульварный район:

Местом ссылки служить, без сомнения,

Мог бы смело преступникам он. Кстати, против тюрьмы исправительной

Выделяется мрачный фасад,

Там и воздух, и вид отвратительный, —

Это — с кличкой «Аркадия» сад. Если в вас настроенье унылое,

Приезжайте скорее сюда:

Здесь саврасов пристанище милое,

Здесь забвенье рассудка, стыда. Много звезд вы найдете блистательных,

От смущенья они не горят

И несут ряд счетов сногсшибательных…

Вот — «Шато», занимательный сад. На особый успех претендующий,

Сад с убранством, оркестром своим,

Колорит тут бесцветный, тоскующий,

Здесь какой-то «курортный» режим. И хваленый оркестр симфонический

На заученный, ноющий лад

Погружает вас в сон летаргический, —

Вот — семейный «Купеческий» сад.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в старину в Киеве боролись с эпидемиями.

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