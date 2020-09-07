Петр или Марина: кто из семьи Порошенко примет участие в выборах в Киеве? — СМИ

Борды в Киеве с фото Петра Порошенко вызвали дискуссии в соцсетях. Пользователи интересуются, действительно ли пятый президент пойдет в мэры Киева? Возможно, Марина Порошенко возглавит список в Киевсовет?

Как пишут «Буквы», еще в 2012 году Петр Порошенко рассматривал должность мэра Киева как плацдарм для захода в борьбу за кресло президента: «Независимо от того, становился Порошенко мэром или нет, социологи измеряли его шансы как кандидата в президенты… Порошенко приложил максимум усилий для того, чтобы его считали уверенным лидером».

В статье «Букв» также говорится о том, что после проигрыша Порошенко в президентской гонке в 2019 году Кличко якобы договаривался о совместном участии в парламентских выборах с БПП, но потом передумал.

«Летом этого года Порошенко снова предложил Кличко идти вместе на выборы, но мэр Киева от общего списка отказался, якобы заявив, что не хочет повторения 2014-го», — пишут «Буквы».

Напомним, первые три месяца президентства Зеленского были не очень удачными для Кличко: Банковая во главе с Андреем Богданом хотела разделить полномочия главы КГГА и мэра, попросив Кличко «координировать» действия «по процессам в городе» с бизнесменом Андреем Вавришем. В ответ на планы разделить властные полномочия между главой КГГА и городским головой Киева Кличко предложил провести досрочные выборы в столице.

«На момент назначения Ермака главой ОП между Банковой и Крещатиком уже никаких проблем не было. И Кличко мог спокойно готовиться к переизбранию, потому что „Слуга народа“ киевского соперника ему не вырастила. И хотя Верещук вряд ли победит Кличко на выборах, все же определенную угрозу для мэра она представляет», — пишут «Буквы».

На сегодня Кличко безоговорочный лидер мэрской гонки. Но вот с кем создавать большинство — вопрос. Он должен выбрать между «Европейской солидарностью» и «Слугами народа». В принципе, если Виталий Кличко собирается на следующие выборы президента или остаться мэром еще на один срок, ему было бы выгоднее оказаться в оппозиции к власти.

«Но здесь и играет казус Верещук. Если новоизбранный мэр Кличко сделает шаг в сторону Порошенко, власть тут же разведет полномочия мэра и главы КГГА и назначит на должность главы КГГА, скажем, ту же Верещук. Этого Кличко не надо — он потеряет полномочия главы Киевсовета», — говорится в материале «Букв».

Как сообщил источник, близкий к политсовету ЕС, в партии идет дискуссия, кого они будут поддерживать на должность мэра Киева.

«Отсутствие кандидата в Киеве плохо выглядит», — говорят в штабе ЕС.

Поэтому появление билбордов с Петром Порошенко действительно создало интригу. На прошлой неделе на съезде партии кандидатуры озвучены не были, но там появились бывший нардеп, киевский мажоритарщик Леонид Емец, который сейчас активно возвращается в публичное пространство, и бывший политзаключенный Роман Сущенко. Еще раньше к ЕС присоединилась экс-нардеп от партии «Самопоміч» Виктория Пташник.

Для участия в гонке за кресло мэра рассматриваются кандидатуры Петра и Марины Порошенко, Александра Турчинова, Андрея Мацолы («Перша приватна броварня») и все еще Алексея Гончаренко.

«Мы осознаем, что Киев ждет от нас сильного списка и сильной команды на выборы, в то же время Киев меньше хочет раздоров в демлагере. Из этого будем и исходить», — так прокомментировала ситуацию нардеп Ирина Геращенко.

На сегодня наиболее вероятный вариант — Марина Порошенко во главе списка ЕС, но он не окончательный.

«Между тем, на прошлой неделе произошла одна история, которая показывает, кто будет хозяином после выборов в Киеве. Проблемы для бизнеса Андрея Вавриша были созданы силами ГПУ и ГБР. Следовательно, застройщики получили четкий сигнал. Если раньше в Офис президента переехало решение вопросов, которые управлялись ликвидированной Государственной архитектурно-строительной службой, то теперь Банковая добавила туда же и вопрос силового пресса. Поэтому Виталий Кличко, который очень не хотел быть свадебным генералом у Порошенко, рискует снова стать таким … у Андрея Ермака», — говорится в материале «Букв».

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