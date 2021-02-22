Пандемия стала для человечества серьезным вызовом. Пришло время многое пересмотреть и изменить. Конечно, это непросто. Но таковы новые реалии. И как сказал Стив Джобс: «Лучше взять и изобрести новый день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе». «ФАКТЫ» продолжают проект «Мир после пандемии» — серию интервью с известными людьми и лидерами отраслей. Участниками проекта уже стали Андрей Курков, Андрей Макаревич, Элина Свитолина, Михаил Жванецкий, Андре Тан, Василий Вирастюк, Ольга Сумская, Тамара Яценко, Георгий Делиев, Борис Барский, Алена Шоптенко, Дима Борисов, Евгений Клопотенко… Сегодня наш собеседник — известный украинский артист и режиссер Виктор Андриенко, который сейчас занимается детским кинематографом и анимацией, а также пишет для детей книги.

«Главной темой в искусстве как была, так и осталась, история человеческих взаимоотношений»

— Виктор Николаевич, на вашей страничке в Facebook меня до глубины души потрясла история в рубрике «Жизнь — лучший сценарий»: «На Хоревой, возле Житнего рынка стояла эта будка сапожника. Стояла там давно, еще с довоенных времен. Лет десять назад она, кажется, еще была там. Потом на ее месте был вход в кафе „Бабуин“. Сапожник, который там работал, чинил обувь еще при оккупации Киева немцами. Его дети получили музыкальное образование, закончили училище Глиера и, кажется, консерваторию. Это была его мечта — дать детям музыкальное образование. Он всю жизнь чинил людям обувь, но сам был без ног…»

— Это старая история. С детьми этого сапожника, к слову, учился известный композитор Владимир Быстряков. И таких невыдуманных историй огромное количество. Есть просто невероятные — такие, что ни один голливудский сценарист не придумает!

— Как считаете, какие сценарии будут востребованы в кино после пандемии?

— Знаете, пандемия, как, к примеру, и холера в Одессе в 1970 году, для истории человечества — это секунда. За многовековое существование мир прошел через разные испытания. Но главной темой в искусстве как была, так и осталась, история человеческих взаимоотношений. Шекспир написал около тридцати известных «сценариев», и по ним до сих ставятся спектакли, снимаются фильмы о любви, ревности, жадности, жажде власти… Хотя, впрочем, и до него все это было описано в древнегреческих трагедиях.

— Есть точка зрения, что апокалиптические фильмы больше не будут востребованы. Страхов сейчас хватает в жизни, и люди нуждаются в положительных эмоциях и оптимизме.

— Знаете, все повторяется. Например, хэппи-энд в американских фильмах появился в приказном порядке в 1928 году — в эпоху кризиса. Считалось, что зритель обязательно должен получить удачный «перевертыш» в финале картины — чтобы у него были надежда на перспективу. Герой картины проходил через невероятные испытания судьбы перед тем, как получить все, к чему стремился, и чтобы его мечта сбылась. А вообще важно то, что хороший фильм и спектакль заставляют человека задуматься. Однажды я наблюдал, как мужчина пришел в кинотеатр с бутылкой пива. Фильм шел около трех часов. И этот человек, как пришел с этим пивом, так и ушел — не мог оторваться от экрана ни на минуту.

По словам Виктора Андриенко, важно то, что хороший фильм и спектакль заставляют человека задуматься»

— Для создателей фильма это дорогого стоит. За рубежом бурную дискуссию вызвала информация, что скоро сценарии фильмов смогут писать роботы. А что вы думаете по этому поводу?

— Там в обществе другие социально-психологические законы. У нас же совершенно иные подходы в создании кинопроекта.

«Давид Черкасский — для меня второй отец»

— Сегодня все озабочены тем, как может измениться мир.

— Я не предсказатель и не философ — и не хочу ими становиться. Но думаю, что светлое в жизни победит.

— Ваш коллега американский актер Дэнни де Вито как-то сказал: «Я никогда не заглядываю вперед. Я здесь и сейчас. Так и надо жить».

— У каждого человека свой взгляд и свой подход к существованию в социуме. И даже неудачный опыт является уроком, если вы поняли свои ошибки. В любом случае нужно честно выполнять свою работу. Особенно если создаете для детей книги, кинофильмы, мультипликацию. Ведь дети фальши не прощают. Им или нравится продукт, или нет. Порой они говорят гениальные фразы. Шестилетний мальчик, посмотрев мою новую работу, произнес: «Как вам удалось так натурально отснять этот материал?» Я чуть не упал… А четырехлетняя харьковчанка из детского дома после просмотра фильма «Иван Сила» (кинокартина Виктора Андриенко с участием Игоря Письменного, Дмитрия Халаджи, Василия Вирастюка, Ольги Сумской, Бориса Барского, Алексея Вертинского, Леся Заднепровского и других известных людей. Вышла в прокат в 2013 году. — Ред.) подошла ко мне и говорит: «Объясните, пожалуйста, почему ваш герой, которого вы играли, делал гадости Ивану, а потом отдал за него жизнь?» Я ей сказал: «Можно я тебе отвечу не своими словами, а словами восьмилетней девочки, которая как раз на этом моменте фильма заплакала? Я ее спросил, почему? Она ответила: «Наверное, некоторые люди перед смертью понимают, что жили неправильно». Моя четырехлетняя собеседница подняла палец вверх и сказала: «Вы ответили на мой вопрос». Не думайте, что дети ничего не понимают, они чище и честнее многих взрослых.

Ольга Сумская и Василий Вирастюк блестяще сыграли в фильме Виктора Андриенко «Иван Сила»

— Прекрасная история. В одном из постов в соцсетях журналист написал: «Голова анімаційного фестивалю «КРОК» Давид Черкаський вирішив взяти автограф у свого учня та улюбленого актора Віктора Андрієнко, Віктор написав на флаєрі фільму «Іван Сила»: «Моему учителю в кинематографе Давиду Яновичу — в благодарность за ремень, пряник и азбуку! Папа Карло, твой Буратино не подведет тебя».

— Это была очень трогательная история. Давид Янович для меня — второй отец. Он очень повлиял на меня и мое будущее, у нас были теплые человеческие отношения в жизни и профессиональные на съемочной площадке. Я тогда спросил его: «Давид Янович, вам-то зачем этот автограф?» Но он сказал: «Витя, я тебя прошу не спорь с классиком». А перед этим долго ждал, пока все дети в зале (там было порядка 600 человек) получили автографы, и после подошел ко мне. Вообще сам факт, что Давид Черкасский не ушел с моего фильма «Иван Сила», уже стал подарком. Когда ему становилось скучно, обычно на десятой минуте просмотра, он мог сказать: «Я на минуту выйду — выпью коньячку». И, как правило, не возвращался.

Виктор Андриенко в фильме «Иван Сила»

«Дело не в дороге, которую мы выбираем. То, что внутри нас заставляет нас выбирать дорогу», — сказал О. Генри"

— Светлая память Давиду Черкасскому! Замечательный был человек и профессионал. А как сейчас развивается украинская анимация?

— Я и мой сопродюсер Ирина Сахалтуева участвуем проекте «Анимационный урок», в помощь учителям создаем мультипликационные фильмы по темам школьной программы, а параллельно работаем над социальным проектом «Мультбезпека». Там два персонажа, девочка и мальчик, в музыкальном стиле рэп рассказывают, как вести себя детям в социуме: например, что нельзя подходить к незнакомцам, что-то у них брать и так далее. Психологи МВД консультируют нас, подсказывая темы, которые надо поднимать в этом проекте. Кроме того, в соавторстве со сценаристом Еленой Шульгой и художником Радной Сахалтуевым разрабатываем мультфильм «Шалені пригоди папуги Флінта». Это несколько другой взгляд на известную книгу «Остров сокровищ». Его посвятим памяти Давида Черкасского, который и вдохновил меня и Елену на этот проект. Люблю создавать для детей что-то интересное. На премьере нашего мультфильма «Микита Кожум’яка», когда в финале герои улетают на корабле-самолете, больше тысячи детей начали махать им руками и кричать: «Пока! Пока!» — это дорогого стоит!

Виктор Андриенко: «Нужно честно выполнять свою работу. Особенно, если создаете для детей книги, кинофильмы, мультипликацию. Ведь дети фальши не прощают»

— На вашей странице в Facebook интереснейшая подборка цитат известных людей. А какое ваше жизненное кредо?

— У меня есть две любимые цитаты — одна моя, другая — О. Генри. «Дело не в дороге, которую мы выбираем. То, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу», — так сказал О. Генри устами своего персонажа. Я же говорю: «Иди своей дорогой, а люди пусть говорят все, что угодно»…

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?

— Положительных эмоций и добрых вибраций души!

Фото из альбома Виктора Андриенко



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