Зигмунд Фрейд 32 рази був номінований на Нобелівську премію, але так і не став її лауреатом

Рівне 165 років тому народився знаменитий австрійський лікар-психіатр, засновник психоаналізу

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Зигмунд Фрейд народився 6 травня 1856 року в місті Фрайберг в Моравії, яка на той момент належала Австрії. Якось одна селянка сказала матері Зигмунда, що він стане великою людиною. У родині Фрейдів було вісім дітей, всі вони займалися при свічках, і тільки Зигмунду була виділена гасова лампа і окрема кімната. Після закінчення гімназії Фрейд вирішив вступати на медичний факультет, хоча якось зізнався: «Я не відчував ніякої схильності до занять медициною і професії лікаря».

Фрейд почав свою кар'єру з хірургії, але незабаром кинув цю галузь медицини, вважаючи її надто напруженою. Працював і в неврологічному, і у психіатричному, і у венерологічному відділеннях. У 1884 році він прочитав про досліди з новим препаратом кокаїном і вирішив випробувати його на собі. Упродовж тривалого часу лікар використовував кокаїн як знеболювальний засіб, виписуючи його своїй нареченій. До кінця 1880-х років цей препарат був засуджений як одне з лих людства поряд з опіумом й алкоголем. Але Фрейд був уже кокаїнозалежним і до 1900 року страждав від головного болю, серцевих нападів і частих кровотеч з носа.

Працюючи деякий час зі знаменитим психіатром Жаном Шарко, який застосовував гіпноз для усунення істеричних симптомів, Зигмунд усвідомив недосконалість цього методу. Згодом він розробив метод вільних асоціацій, згідно з яким пацієнтові пропонується висловлювати свої думки на запропоновану психоаналітиком тему, не намагаючись при цьому зосередитися. Таким чином думка несвідомо рухається в бік того, що турбує. З точки зору Фрейда, жодна думка не є випадковою — це похідне від процесів, що відбуваються в організмі пацієнта. Застосування даного методу дозволило повністю відмовитися від гіпнозу і послужило поштовхом до становлення психоаналізу.

У період з 1897 по 1899 роки вчений працював над твором, який вважав найважливішою своєю працею, — «Тлумачення сновидінь». Але спочатку психіатрична спільнота проігнорувала книгу. Попри великий вплив Фрейда, критиці піддавалися не тільки його праці, а й сама особистість вченого — його звинувачували у сексизмі. Але це Фрейда не сильно засмучувало — він завжди покладався тільки на свою думку. Є припущення, що основні свої ідеї він запозичив з навчань древніх єгиптян. На це вказує знайдений на початку XX століття найдавніший сонник, тлумачення снів якого дуже нагадує одну зі знаменитих праць Фрейда.

Коли почалася Друга світова війна і німці увійшли до Австрії, Фрейд залишився єдиним євреєм, якого помилувало гестапо. Існує версія, що пацієнтом Фрейда був Адольф Гітлер, оскільки у квартирі вченого була знайдена картина, на зворотному боці якої стояв підпис фюрера. За іншою версією, знаменитого психоаналітика викупили у гестапо американський посол Уилльям Булліт і принцеса Греції Марі Бонапарт. Перед тим як покинути Австрію, гестапо зобов'язало Фрейда підписати документ, що з ним добре поводилися. Марі Бонапарт намагалася отримати виїзні візи і для чотирьох сестер вченого, але не змогла. Вони були відправлені у нацистські концентраційні табори, де й загинули.

Якщо з кокаїном Фрейду вдалося порвати, то з тютюном ніяк. Він викурював більше ніж 20 сигарет у день, вважаючи, що це підвищує його продуктивність і творчі здібності. Він страждав від злоякісної пухлини щелепи і протягом останніх 16 років свого життя переніс понад 30 операцій. При цьому йому вдавалося зберігати неймовірну працездатність. Він писав практично кожен день. На свій архів Фрейд наклав табу, заповівши оприлюднити листи у два етапи: частина — після 2000 року, решта — у 2102 році. Волю вченого виконано не було — листи і досі не опубліковані. Що такого в цих листах, про що не повинно знати людство, залишається загадкою. Зберігаються листи в секретному архіві бібліотеки Конгресу США та доступу до них немає навіть у прямих спадкоємців психіатра.

Влітку 1939 року Фрейд вже нестерпно страждав від сильного болю і звернувся до свого лікаря з проханням допомогти позбавитися від страждань. Спочатку дочка Фрейда Анна, яка не відходила від хворого батька, стала проти його бажання померти насильно, але незабаром погодилася. 23 вересня лікар Шур ввів Фрейду дозу морфію, достатню для переривання життя виснаженого хворобою старого.

Вчення Фрейда отримало назву фрейдизм. Воно докорінно змінило всі існуючі на той момент світогляд і підвалини. До речі, знаменитий психолог 32 рази був номінований на Нобелівську премію, але так і не став її лауреатом.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про долю самого знаменитого пацієнта Зигмунда Фрейда уродженця Одеси Сергія Панкеєва, відомого світові як Людина-вовк.

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