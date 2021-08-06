Голос Тамари Міансарової старше покоління пам'ятає за піснями «Сонячне коло», «Чорний кіт», «Топ, топ, тупотить малюк»… У 1980-х вона, за версією польського журналу «Панорама», увійшла до четвірки найбільш популярних співаків за чверть століття разом з Едіт Піаф, Карелом Готтом і Шарлем Азнавуром. Заслужена артистка Української РСР і народна артистка Росії Тамара Міансарова (в дівоцтві Ремньова) народилася 5 березня 1931 року в Зінов'євську Кіровоградської області в родині артиста Одеського музичного театру драми і комедії (потім він був художником) і солістки Мінського оперного театру. У 1957 році закінчила фортепіанне відділення Московської консерваторії. Працювала концертмейстером у Російському інститут театрального мистецтва (ГІТІС), але незабаром почала виступати з сольними естрадними номерами. У 1960 році стала солісткою Московського мюзик-холу, виступала з джазовим квартетом Гранова. Потім були численні перемоги на фестивалях і конкурсах, в тому числі на Міжнародному фестивалі пісні в Сопоті. Через несприятливу обстановку, що склалася в Москонцерті, переїхала в Україну. 12 років працювала в Донецькій філармонії. Повернувшись до Москви, викладала вокал. В останні роки життя була прикута до ліжка після операції на шийці стегна. Перенесла інфаркт. 6 липня 2017 року госпіталізована через запалення легенів. Через шість днів, 12 липня, пішла з життя. Їй було 86 років. Про свою дружбу зі співачкою згадує відомий український композитор Ігор Поклад.

«Як не крути, а такого борщу, як в Україні, не вийде»

За все своє довге творче життя я чув багато голосів — сильних, гучних, потужних, тихих, проникливих і вкрадливих. Але голос цієї співачки можу порівняти з гірським кришталем — чистий, свіжий, ніжний.

Тамарочко… Моя подруга, мій добрий і трепетний янгол з долею, яку не побажаєш і ворогові. Не знаю, чи є серед людей мого покоління ті, хто не знає її супермегахітів. Зрозуміло, що я їх теж знав, але про зустріч зі співачкою і не думав. Де я і де вона — зірка всесоюзного масштабу!

Доля звела нас у Тернополі, де я гастролював зі своїм ансамблем. Якимось дивом там же була і неперевершена Тамара Міансарова. Її прізвище після перемоги на міжнародному конкурсі в Сопоті було на слуху у всіх.

Тамара Міансарової входила до четвірки найбільш популярних виконавців за чверть століття

Того вечора в моїй гримерці з'явився директор концертного залу:

— Ігорю, тут до вас якась жінка проситься. Пускати?

— Звичайно. Як можна тримати жінку за дверима? Запросіть.

Вона увійшла — маленька, тендітна, усміхнена.

— Здрастуйте, Ігорю. Ну ось нарешті ми і зустрілися. Дивно, що тільки зараз. Вашу «Кохану» співає весь Союз. Усі, крім мене. По-моєму, це несправедливо. Вам не здається? — вона залилася гучним і дзвінким сміхом і тут же простягнула свою крихітну долоньку. — Давайте знайомитися. Тамара Міансарова.

Я завмер. До мене в гримерку заглянуло Сонечко. Схопився, підбіг до неї, і ми відразу обнялися.

Попросивши дозволу у дирекції залу, пройшли до рояля і застрягли там надовго. Вона просила показати їй щось нове, потім ми згадували пісні, що вже звучали. І так до самого ранку! Непомітно перейшли на «ти», а вранці, не відходячи від інструменту, вона попросила:

— Знаєш, це все приголомшливо. Навіть не думала, що почую щось подібне наживо. Домовимося: абсолютно все, що буде написано тобою, ти відразу відправляєш мені у Москву. Дамо пісням нові крила. Нехай вони звучать по всій країні, поки я в силах співати.

Ігор Поклад: «Всі нові пісні я спочатку показував Тамарі. І вона виконувала їх одну за одною»

Ми розпрощалися, натхненні перспективами співпраці і давши обіцянку не губитися.

А потім сталася моя незабутня зустріч зі співавтором — чудовим українським поетом Юрієм Рибчинським. Доля звела нас в армії. Ми довго і щільно працювали над матеріалом. Коли народилася наша перша спільна пісня «Очі на піску», ні хвилини не сумніваючись, відправили її Тамарі. Сьогодні, слухаючи всі наступні версії, я розумію: так приголомшливо заспівати, як Тамара, не зміг ніхто. Вона прожила складну драматичну пісню кожною клітинкою свого тіла.

Далі були «Околиця», «Коханій», «Дикі гуси» і безліч інших. Як ми і домовлялися, всі нові пісні я спочатку показував їй. І вона виконувала їх одну за одною. Так почалося наше творче співробітництво, яке переросло в міцну щиру дружбу довжиною майже у півстоліття.

Приїжджаючи до Москви, я, як правило, зупинявся в готелі, але тільки в тому випадку, якщо про мій приїзд не знала Тамара. Якщо знала, то в телефоні звучало: «Ти з глузду з'їхав? Який готель? Швидко до нас!» І я їхав. Діватися було нікуди — образилася б страшенно.

А у них вдома починалося:

- Сідай. Зараз буду тебе годувати. Борщ зварю. Хоча… Знаєш, ось як не крути, а такого борщу, як в Україні, не вийде. Ось чому? Ті ж продукти, все те ж, а смак інший. Ніяк до цього звикнути не можу.

Дні ми проводили, працюючи над новими піснями і просто розмовляючи ні про що: про погоду, про друзів, про творчість, про себе…

Тамара Міансарова була зіркою всесоюзного масштабу

Якось, просто в один момент, вона раптом пропала з поля зору. Зникла. Це сьогодні, в еру Інтернету, ми в курсі всього, а тоді — тиша, уривчасті відомості від друзів і знайомих, але, на жаль, більше було пліток.

Ми були знайомі кілька десятків років, а Тамара так і не розповіла, що ж тоді сталося в Москонцерті. Як сталося, що вона залишилася поза сценою? Подейкували, що її не злюбила тодішня міністерка культури — всемогутня Катерина Фурцева. За іншою версією — занадто відверті й наполегливі залицяння високого московського чиновника, від яких Тамара ніяк не могла звільнитися, що більше схоже на правду. Так у самому розквіті сил співачка залишилася без роботи, без свого глядача, без пісень. Це було жахливо.

Якраз у цей час і я надовго пішов у театр. Мене захопила хвиля оперет, мюзиклів, про пісню я згадував вкрай рідко, а тому і запропонувати мені їй було нічого.

«Зараз ти там, де немає підлості й брехні. Де тебе не скривдять і не зрадять

Багато і часто пишуть про складну особисту долю Тамари. Це правда. Точно знаю, що практично всі чоловіки в її житті займалися тільки тим, що обманювали і обкрадали її і відверто і безсоромно користувалися її ім'ям і славою. Це було бридко, дрібно і гидко. Тільки в досить зрілому віці вона зустріла чудового Маріка (четвертий чоловік Міансарової, скрипаль і директор концертних груп Марк Фельдман. — Ред.), який став для неї і чоловіком, і опорою, і янголом-охоронцем. Ми дружимо до цього дня. Як же шкода, що він не зустрівся на шляху Тамари раніше, може, і життя її по-іншому склалася б…

Одного разу вона приїхала до Києва на зйомки якоїсь телепрограми. Тамара — співачка, яку скинули зі сцени нахабно, безпардонно, по-хамськи, з ревнощів. І ось згадали. Вона мчала до Києва, окрилена радістю. Природно, в той раз прозвучало вже від мене: «Який готель? Ти з глузду з'їхала? А ну давай швидко до мене!»

Ми не бачилися багато років, тому цілодобово говорили, згадували, співали. Дружина приготувала їй той самий справжній український борщ. Тамара їла його, заплющивши очі. Ось чого їй бракувало в Москві.

Проблем там вистачало. Абсолютне нерозуміння у відносинах з сином Андрієм (піаніст, композитор і аранжувальник. — Ред.), Неприємності з дочкою (поетеса Катерина Хлєбнікова. — Ред.). Заперечення родичами очевидного факту: Марік — та людина, яка була послана їй Богом. Божевільна, все нищівна ненависть і заздрість оточувала і поступово вбивала маленьку і беззахисну Тамару.

Про сцену вона вже не згадувала. Стала викладати вокал. Правда, іноді її звали в якісь ретроконцерти, і знову звучало «Пусть всегда будет солнце», вирували хвилі, коли вона всією душею кричала: «Поверни очі його, поверни слова його!» А одного разу їй навіть влаштували бенефіс у концертному залі готелю «Росія». Як вона хотіла заспівати в Україні! Готова була на будь-який майданчик — будь то палац «Україна» або зал Будинку офіцерів. Але не склалося.

«Голос цієї співачки можу порівняти з гірським кришталем - чистий, свіжий, ніжний», - згадує Ігор Поклад

У той літній вечір я почув знайомий голос:

— Ігорю! Вмикай канал NN, там зараз буде програма про Тамару. Уявляєш, ми записувалися майже п'ять годин. Тамарочка так втомилася. Але ти навіть уявити не можеш, як вона готувалася. Ми тиждень плаття їй вибирали. У той день з ранку вона вже сиділа в кріслі в перукарні, потім боялася поворухнутися, щоб нічого не порушити. Як дитина, їй-богу. Знаєш, як їй це потрібно було. Правда, там дещо сталося неприємне, але не думаю, що вони це вставлять у програму. Все-таки це передача про зірку. Коротше, потім зателефонуємо. До зв'язку.

Марік поклав трубку, я включив той самий канал і став чекати.

Ось вона увійшла в студію — красива, з незмінною посмішкою, в новій сукні та з зачіскою. Я й сам посміхнувся. Тамарочко, ось твій зоряний час. І канал не з останніх. Нарешті про тебе згадали. Як же я помилявся…

На екрані замиготіли кадри з музичної хроніки: ось «Чорний кіт», а ось Сопот, ось її гастролі. Я дивився на реакцію Тамари і радів разом з нею. Дочекалася! Потім ведучий поставив кілька запитань, вона відповіла.

І раптом все пішло не за планом. Звідкись у студії з'явилися люди, які почали нести якусь нісенітницю і про саму Тамарі, і про її чоловіка. Найжахливіше, що в цьому мерзенному хорі виконував соло її син (потім, коли мати лежала в лікарні, згасаючи на очах, син не з'явився біля її ліжка ні разу). Ситуація в студії змінилася до невпізнання, емоції загострилися до межі. Всі кричали, щось доводячи один одному. Маріку довелося відбиватися від дурних нападок.

Я вжався в крісло, не в змозі зрозуміти, що відбувається. Це було обурливо. І тільки Тамара сиділа, опустивши голову. Мені здалося, що вона плаче. Я фізично відчув ту її біль. З нею, літньою співачкою, яка щиро зраділа тому, що про неї нарешті заговорили з екрана телевізора, вчинили підло і бридко. Це почуття огиди не покидає мене і досі.

Якими ж треба бути мерзотниками, щоб так вчинити з тендітною і беззахисною жінкою? Писати програму п'ять годин, щоб залишити всього годину нескінченних скандалів? Як? За що? Я довго не наважувався взяти трубку і зателефонувати в Москву, але зібрався з силами і набрав її номер. Ми говорили довго, майже пів години, я щось намагався вичавити з себе, а вона тихо відповіла:

- Не треба, Ігорю. Ти сам все бачив. І я бачила. Це кінець. Тамари Міансарової більше немає. І не буде ніколи. Все…

Після того триклятого ефіру вона більше не з'являлася на людях. Здоров'я похитнулося. Одна за одною її спіткали біди: перелом шийки стегна, тиск, пневмонія. З пневмонії вона вже не вибралася — не вистачило її життєвих сил. Все, що змогла, вона в цьому житті зробила. А оточення методично і довго штовхало її до прірви. Вона зірвалася з самого краю обриву під назвою «життя». Мені здається, навіть не намагалася вхопитися хоч за маленьку горезвісну соломинку. Просто втомилася. Просто не витримала.

Після того як вона пішла, подзвонив Марік:

— Ігорю, Тамара говорила тобі про те, що пише книгу? Вона її написала. І залишила на твоєму екземплярі автограф. Я передам її тобі. Як же вона хотіла вручити тобі її особисто… Не сталося.

Мені привезли цю книгу через кілька місяців після її смерті. Я читав і плакав. Зворушлива, ніжна, беззахисна Тамара. Як же тобі дісталося в цьому житті! А зараз ти там, де немає підлості і брехні. Де тебе не скривдять і не зрадять. І де звучить гордо: «Нехай завжди буду я!»

Зазвичай кажуть: «Спи спокійно», а я не стану. Лети! Розправ крила, які тобі підло підрізали все життя, і лети. Через Вічність лети! Співай! Твій ангельський голос буде звучати завжди і всюди. Навіть там, де ти зараз.

А Марік, який вірно і безмежно любив свою Тамарочку, довго відбивався від настирливих родичів, які стверджували, що він користується її грошима. Він продав ту нещасну двушку, купив маленьку однушку, а на отримані кошти встановив прекрасний пам'ятник тій, яку любив. Зараз живе важко. Дуже…

Нагадаємо, в жовтні вийде в світ книга Ігоря та Світлани Поклад «По той бік рояля», в якій відомий композитор згадує про свої зустрічі і дружбу з Євгенією Мірошниченко, Юрієм Тимошенком (Тарапунька), Леонідом Биковим, Миколою Оляліним, Володимиром Івасюком, Муслімом Магомаєвим і багатьма іншими, з ким звело його життя.

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