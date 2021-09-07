Чим небезпечний міст-синдром, що виникає у дітей після COVID-19, і чи загрожує їм штам «Дельта»: відповідає педіатр

«Новонародженим ще в пологовому будинку слід дати вітамін К»

— Вітаю, Ганно Владиславівно! Телефонує Марина з Полтавської області. У внучки (їй сім місяців) трапився дивний напад: коли дочка дала мені її потримати, не було жодної реакції. Почала дівчинку трясти — і за кілька секунд вона розплющила очі й сильно закричала. Що це могло бути?

— Думаю, втрата свідомості. Ви маєте показати дитину педіатру, а також неврологу, який направить на нейросонографію — УЗД головного мозку через тім'ячко. Дослідження виявить, чи були у дитини під час пологів або після народження гіпоксія головного мозку або крововилив. Сподіваюся, вашій внучці в пологовому будинку дали вітамін К, щоб запобігти раннім і пізнім післяпологовим кровотечам, неврологічним порушенням. Ми довго боролися, щоб це призначення ввійшло в протокол. Сьогодні в Україні розпочато і власне виробництво вітаміну К.

— Ольга з Умані Черкаської області. Кажуть, що штам «Дельта» більше вражає дітей. Читала, що після захворювання може виникнути мультисистемний запальний синдром. Як часто це буває?

— Такі випадки є, хоча їх складно діагностувати. COVID-19 більшість дітей переносить легше дорослих. Але за два-три тижні може статися той самий мультисистемний запальний синдром (міст-синдром). Він дуже підступний: перший же пацієнт вразив мене нестикуванням всіх симптомів. Складність була в тому, що батьки не знали про перенесений сином COVID-19. Коли виявили позитивні антитіла, мама сказала, що два-три тижні тому у дитини на кілька годин піднялася температура. Але синові не давали жодних ліків, просто він пив багато води. Вранці температура була в нормі, і хлопчик пішов до школи.



У цієї дитини посипалося все: постраждали нирки, судини, траплялися панічні атаки. Було сильне запалення кишківника, нічим не знімався біль у животі. Стрибав тиск: він різко знижувався, а через 20 хвилин був вже 160 на 100 міліметрів ртутного стовпчика.

— А як ви лікуєте таких дітей?

— Цю дитину ми витягли. Але оскільки класичного перебігу COVID-19 немає, то загальної схеми лікування міст-синдрому не існує. Ми полегшуємо симптоми, даємо гормони, використовуємо весь ефективний арсенал ліків.



Також за два-три тижні можуть виникати й бактеріальні запалення, включно зі сепсисом. Про цю форму ускладнення, на жаль, мало говорять. Дівчинка-підліток, моя пацієнтка, перехворіла на COVID-19 легко, а за два тижні у неї виникла ангіна, яка спровокувала септичний стан. Після трьох днів антибіотикотерапії дитина втратила свідомість і в такому стані потрапила до нас. У дівчинки виявився сепсис, і ми лікували її понад два тижні.

Стережись! За два-три тижні після COVID-19 у дитини може виникнути бактеріальне ускладнення або мультисистемний запальний синдром.

«Під маскою вірусної інфекції може ховатися алергія»

— Пряма лінія? Турбує Ірина. В онука-третьокласника на вулиці починають свербіти та сльозитися очі, біжить із носа. Що це може бути?

— Дорослі грішать на вірусну інфекцію, але під цією маскою часто ховаються легкі форми алергії, які ще просто «не виросли» в бронхіальну астму або класичний поліноз. Якщо дитина страждає на мінімальну дихальну форму алергії, то буде нескінченно підхоплювати інфекції і часто хворіти. Її слід обстежити в алерголога.

Дихальна і харчова алергія визначаються за аналізом крові. Але цим способом неможливо виявити реакцію на барвники одягу, метали, мийні засоби. Вихід з'явився недавно — розроблені спеціальні патчі (вони називаються європатчі), що містять до ста основних хімічних речовин. Людина вдягає новий одяг, і їй погано: кашляє, чхає. Думає, щось з'їла, а насправді у неї алергія на барвник. У одного мого пацієнта була мультикомплексна астма, з якою ми ніяк не могли впоратися. Зробили такий патч, і виявилося — алергія на кобальт і певні барвники, що застосовуються у виробництві джинсів. А він носив їх постійно.

— Катерина з Бучі Київської області. У знайомих дитині близько двох років, і вона страждає на атопічний дерматит. Суха шкіра на рученятах, навколо ротика. Малюка годують «дорослою» їжею. Це може бути причиною атопії?

— Атопічний дерматит пов'язаний не з харчуванням, а з незрілістю різних систем організму. Приблизно у 30 відсотків дітей з атопією паралельно є алергія. Наприклад, при стресі в організмі викидаються різні біологічно активні речовини, зокрема й гістамін. Організм дорослої людини з цим впорається: переробить і виведе надлишок. А у малюка цього не відбувається, і результат відбивається зокрема і на шкірі.

Атопічний дерматит минається в середньому у віці до п'яти років, і треба правильно пройти цей період, щоб допомогти організму уникнути фурункулів, інфікування. Коли шкіра не виконує свої захисні функції, вона стає вхідними воротами для інфекції.

— Телефонує Оксана з Городенки Івано-Франківської області. Раніше вітамін D давали немовлятам. Тепер кажуть, що цей вітамін дуже цінний і його корисно приймати цілий рік і дітям, і дорослим. Але я прочитала в Інтернеті, що передозування небезпечно. Допоможіть розібратися.

— Краще починати, як то кажуть, танцювати від печі: спочатку зробити аналіз, щоб розуміти, чи є дефіцит. Важлива золота середина — шкідливі як нестача, так і надлишок вітаміну D. Він жиророзчинний, і його передозування призводить до токсичного стану — на відміну від водорозчинних вітамінів, надлишок котрих виводиться з сечею.

При дефіциті вітаміну D з легкістю розвиваються алергічні реакції, а також депресія (це вітамін щастя). Якщо влітку днем засмагати на сонці хоча б пів години або ввечері трохи довше побути під розсіяними сонячними променями, то можна отримати приблизно добову дозу. Тим, хто не засмагає, слід приймати профілактичну дозу вітаміну D.

В основному у дітей і дорослих спостерігається дефіцит вітаміну D, причому значний. Глибока нестача, як не дивно, буває у немовлят, з котрими багато гуляють на вулиці, але коляска настільки закрита і зашторена, щоб не потрапили мухи або комарі, що сонце туди не проникає.

На замітку Перш ніж приймати вітамін D, потрібно здати аналіз на його вміст.

«Через тривале дистанційне навчання очікуємо сплеск ГРВІ у школярів»

— «ФАКТИ»? Це Олена з Києва. Потрібно змушувати дитину снідати або можна відпустити до школи з порожнім шлунком?



— Насильство в їжі неприпустимо. Біологічний годинник працює розумно: якщо ми ситніше снідаємо, то менше з'їдаємо протягом дня. Важливо, щоб напередодні дитина отримала правильне фізичне навантаження, добре виспалася, а мама вранці красиво сервірувала стіл, поставила смачний сніданок. Тоді у школяра буде чудовий апетит. Він із задоволенням поснідає і, бадьорий, без думки про цукерки, чіпси та іншу шкідливу їжу, продуктивно проведе шкільний день.

— Аліна з Дніпра. Багато дітей останній рік навчалися дистанційно, а зараз навчання розпочалося традиційно. Чи не викличе це сплеск захворюваності?

— Ваші побоювання виправдані. Існує таке поняття, як набір первинного імунітету. Після багатьох перенесених інфекцій антитіла зберігаються довічно. Але є й інші інфекції, з якими ми зустрічаємося регулярно: парагрип, риновірус, аденовірус. Після них формується не тривалий імунітет, а той, що триває кілька років. І якщо дитина довгий час не зустрічається з тим чи іншим вірусом, то може з легкістю захворіти знову.

Малюк у півтора року вперше зустрівся, наприклад, з аденовірусом і важко перехворів: із високою (до 40 градусів) температурою, типовим симптомом, що супроводжує цей вірус, — кон'юнктивітом. Аденовірусна інфекція триває до десяти днів, і за цей час нерідко виникають ускладнення — отити, бронхіти, пневмонії, гайморити.

Після хвороби у дитини з'являються захисні антитіла. Як тільки минає кілька місяців, їх рівень знижується. Але коли дитина знову зустрінеться з цим вірусом, то перехворіє набагато легше.

Через коронавірус багато дітей були тривалий час ізольовані. Вони не контактували активно один з одним, тому фактично півтора року не зустрічалися з простими вірусами. Ці збудники все одно є в популяції, просто їм потрібен ґрунт, щоб швидко розгулятися. А антитіла у дітей втрачені, їх небагато, адже імунітет природним шляхом знизився — циркуляції вірусів не було, і робота імунної системи гальмувалася.

Ми очікуємо, що в майбутньому сезоні відбудеться масовий потік ГРВІ. З початком навчального року захворюваність почне різко підвищуватися. «Піднімуть голову» звичайні респіраторні віруси, які частіше мають сезонний характер і лише в окремих дітей провокують складнощі.

— Телефонує Лідія з міста Кам'янець-Подільський. Діти йдуть до школи і дружно починають хворіти. Лікарі кажуть: нічого страшного, а мені все одно тривожно. Чи можна уникнути застуд?

— Батьки не хочуть, щоби діти хворіли. Проте іншого способу, ніж контакт з вірусом, щоб тримати в тонусі імунітет, природа не вигадала. Хворіти 10−12 разів на рік нормально — вірус має циркулювати. У разі коли дитина після хвороби відвідує дитячий колектив, де крутиться цей же вірус, повторно вона хворітиме легше. Таким чином антитіла зберігаються на хорошому захисному рівні.

Три правила для хорошого сніданку

• Правильне фізичне навантаження напередодні.

• Спокійний міцний сон

• Красиво сервірований стіл і смачна їжа.

Раніше лікар-педіатр вищої категорії Наталія Гуркіна розповіла, які щеплення потрібні дітям і що робити при інфекції.

Фото Ігоря ЄМЕЛЬЯНЕНКА, «ФАКТИ»

24

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter