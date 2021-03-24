Если ребенок болеет ОРВИ 10−12 раз в год, это нормально. Так тренируется иммунитет, — детский иммунолог

Ранняя весна — тревожное время для родителей, ведь долгая зима ослабила здоровье детей. Заложенный нос, больное горло, появление кашля… Любой симптом простуды сразу наталкивает на мысль, а вдруг это COVID-19? Чем опасен коронавирус для детей? Как наверстать пропущенные прививки? С чего начинать закаливание ребенка? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика доктор медицинских наук, профессор Алла Волоха.

«Даже у детей, которые перенесли COVID-19 бессимптомно, спустя три — шесть недель может развиться мощный воспалительный синдром»

*— Здравствуйте, Алла Петровна! Вас беспокоит Мария из Киева. В анонсе прямой линии вы сказали, что после COVID-19 у ребенка может появиться осложнение — мультисистемный воспалительный синдром. Почему он возникает?

— Гипервоспалительный синдром связан с тем, что иногда через три — шесть недель после встречи с коронавирусом клетки иммунной системы начинают вырабатывать вещества, стимулирующие воспаление. Хотя это осложнение редкое, но может быть даже у тех, кто переболел бессимптомно. Течение мультисистемного воспалительного синдрома напоминает болезнь Кавасаки, в основе которой — воспаление сосудистой стенки (васкулит).

— В последнее время стали больше болеть дети. Это связано с новыми штаммами коронавируса?

— По данным американских исследователей, коронавирус больше распространяют все же не дети, а молодые люди. Они работают, много общаются, поэтому чаще инфицируются. И передают вирус, как и более старшие люди, имеющие симптомы, детям, пожилым людям.

Большинство детей заражаются дома от взрослых и гораздо реже — в школе. Но, к счастью, в основном, болеют бессимптомно. Ребенок не чихает, не кашляет, а значит, выделяет вирус незначительно. Если все же в семье он заболел первым, то вероятность, что заразит других, меньше одного процента. Хотя, конечно, при близком контакте это исключить нельзя.

* — Вероника Ивановна из города Житомир. Три месяца назад невестка родила нам внука, кормит грудью. Беспокоюсь, чтобы она не заразилась и не инфицировала малыша. Это возможно?

— Во всяком случае, исключить такую ситуацию нельзя. По данным многих исследований, младенцы болеют, как правило, легко. Но известны и тяжелые случаи заболевания у малышей первых месяцев жизни, недоношенных детей.

— Можно понять, кому угрожает болезнь?

— В группе риска дети, имеющие врожденные пороки сердца. У них мы часто видим тяжелое течение COVID-19, осложненное пневмонией, которая трудно поддается лечению. Также более опасна инфекция для тех, кто страдает сахарным диабетом, заболеваниями легких, ожирением. Хорошо, что у детей таких недугов гораздо меньше, чем у взрослых.

* — К вам обращается Людмила, киевлянка. Сын (ему 15 лет) после того, как контактировал с ковидным больным, перенес ОРВИ. Беспокоили насморк, небольшая температура, которая держится до сих пор. Педиатр спустя месяц назначила тест на иммуноглобулин М, и он был отрицательным. Что порекомендуете?

— Если есть подозрение, что ребенок перенес COVID-19, можно проверить уровень иммуноглобулина G против коронавируса. Ведь иммуноглобулин М характерен для острого периода инфекции, и спустя месяц после заболевания сдавать такой анализ нет смысла — эти антитела часто уже исчезают. Врач также должен выяснить, почему и как поднимается температура. Нередко бывает, что это вызвано хроническим очагом инфекции в организме. Если часто возникают проблемы с миндалинами, ребенка беспокоит рецидивирующий тонзиллит (сейчас его не называют хроническим), то вполне возможна субфебрильная температура.

* — Ольга из Вышгорода Киевской области. Прививка от коронавируса рассчитана на детей?

— Нет. Прививаться могут люди старше 16 или даже 18 лет — смотря какая вакцина. Сейчас проводятся исследования вакцин против COVID-19 у детей. Если окажется, что вакцина безопасна и хорошо защищает детей от инфекции, будут прививать также и их.

Кому угрожает тяжелое течение COVID-19 Детям с врожденными пороками сердца.

Страдающим сахарным диабетом, ожирением.

Тем, у кого есть бронхиальная астма или другие заболевания легких.

«Из-за увеличенных аденоидов малышей часто беспокоит простуда»

*— Меня зовут Надежда. Из-за воспаления аденоидов, гайморитов сыну (он ходит в детский сад) часто приходится принимать антибиотики. Педиатр советует сделать иммунограмму. Нужна ли она?

— Вашего сына должен проконсультировать иммунолог. Если специалист заподозрит какое-то врожденное иммунное нарушение, то назначит соответствующие анализы.

Несколько случаев гайморита в год — это довольно серьезно, но частую заложенность носа может давать аденоидит.

Аденоидные вегетации — очаг инфекции, подпитывающий частые заболевания. Воспаленная лимфоидная ткань не способна хорошо защитить организм от респираторных возбудителей. Детям, у которых аденоиды очень большие, не обойтись без помощи лор-врача.

— Ребенок сможет перерасти?

— Да. Наиболее уязвимый из-за развития аденоидитов возраст — с трех до четырех лет. Аденоидные вегетации уменьшаются и уходят, нарабатывается иммунная защита.

— Какие обследования нужны?

— Общий анализ крови, иногда результаты бактериологического обследования (бакпосев из носа). Выясняем, есть ли сопутствующие заболевания: тонзиллиты, наличие стрептококковой инфекции (аденоидиты бывают и без тонзиллита). Если необходимо, назначаем иммунологическое обследование. При желании можете обратиться в Киевскую городскую детскую больницу № 1 (улица Богатырская, 30). Я консультирую по пятницам. Телефон регистратуры — (044) 201−32−64.

*— Елена из Запорожья. Дочка пойдет в первый класс, но в садике простужается. Как укрепить иммунитет?

— Само по себе понятие «укрепления иммунитета» мифическое. На самом деле, никто ничего не может сделать с иммунитетом — он и так работает. Причем очень напряженно, если ребенок часто болеет. Тогда иммунная система созревает, формируется иммунная память. Она распознает всех возбудителей, с которыми ребенок встречается, и мобилизует защиту для отпора.

К встрече с возбудителями надо относиться спокойно — это одно из условий созревания иммунной системы. Если ребенок болеет вирусными инфекциями до десяти и даже 12 раз в год, не следует расценивать это как нечто необыкновенное. Плохой иммунитет у малыша маловероятен, если нет ни тяжелых инфекций, ни осложнений. Но при подозрении на любые проблемы с иммунной системой ребенка нужно обследовать.

* — Беспокоит Татьяна из города Козелец Черниговской области. Знаю, что закаливание полезно для иммунитета. С чего начинать?

— Систем закаливания много. Они помогают тренировать терморегуляцию. Выбирайте, что больше подходит. Чаще всего используют закаливание водой. Можно обливать ребенка, постепенно снижая температуру воды, делать контрастные ванночки для ножек либо водить в бассейн. Главное — постепенность и систематичность.

Закаливание можно начинать в любом возрасте, но лучше — с младенчества. Не укутывать чрезмерно, не бояться открытых окон, проветривать помещение. Тогда малыши будут меньше простужаться, легче переносить заболевания. Ребенок, организм которого более устойчив к перепадам температур, лучше защищен от вирусов. Поэтому важно приучать детей к холоду.

— Какие продукты полезны для иммунитета?

— Необходимо сбалансированное питание — с достаточным количеством белков, жиров и углеводов. Из этих веществ строятся все клетки в организме, в том числе и клетки иммунной системы, которые постоянно обновляются — каждый день их вырабатываются миллионы. Важно есть свежие овощи и фрукты, цитрусовые (если нет аллергии), содержащие витамины. Необходимы кисломолочные продукты, богатые полезными бактериями. Важно приучить ребенка с раннего детства к правильному питанию. Если родители едят здоровую пищу, то и дети приучаются к ней.

Важно знать Принципы закаливания — постепенность и систематичность.

«Заподозрить нарушения в иммунной системе можно уже по общему анализу крови»

*— «ФАКТЫ»? Вас беспокоит Эвелина. Какие вакцины от папилломавируса есть в Украине? В каком возрасте возможна вакцинация?

— Папилломавирусная инфекция опасна тем, что может вызывать рак шейки матки. В мире он очень распространен. В странах, где не проводится вакцинация, высокий уровень смертности женщин от этой злокачественной опухоли. Важно успеть защитить ребенка до начала половой жизни — провести вакцинацию, начиная с 9—14 лет.

В Украине зарегистрированы две европейские вакцины, которые защищают от двух или четырех наиболее онкогенных штаммов вируса папилломы человека.

Эти вакцины рассчитаны не только на девочек. В некоторых странах, например, США, Канаде, Великобритании, прививают также и мальчиков. Вакцина вводится два или три раза в зависимости от возраста.

* — Ирина из Киева. Мы пропустили из-за локдауна плановую вакцинацию. Как наверстать упущенное?

— В ближайшее время обратитесь к педиатру. Он осмотрит ребенка и направит на прививку. Хотя вакцинация во время локдауна не прекращалась, некоторые родители опасались прививать детей в это время.

* — Лариса из города Каменское. Педиатр говорит, что ребенку (пять лет) нужно проверить иммунитет. Как это сделать?

— Заподозрив нарушения со стороны иммунной системы, мы всегда начинаем обследование с общего анализа крови. Нужно насторожиться, если в нем есть отклонения в количестве лейкоцитов, нейтрофилов, тромбоцитов. Врач-иммунолог оценивает частоту и тяжесть инфекций у ребенка, наличие других болезней (аллергические, ревматические заболевания) и назначает соответствующее обследование.

Нередко аллергические заболевания у детей служат фоном для частых респираторных инфекций. Ребенок с аллергическим ринитом чаще болеет

ОРВИ, которая может осложниться синуситом. После того как проведется лечение аллергического заболевания, малыш будет простужаться реже. В случае подозрения на врожденный иммунодефицит нужны углубленные обследования иммунной системы, включая генетические тесты.

На заметку Пропустив прививку, нужно обратиться к педиатру и согласовать время вакцинации.

Ранее детский иммунолог Степан Бегларян рассказал, почему дети реже заражаются коронавирусом и легче переносят болезнь.

Фото Игоря ЕМЕЛЬЯНЕНКО, «ФАКТЫ»



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