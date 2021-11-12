Висота вулкана Олімп на Марсі 21 кілометр: 50 років тому на орбіту Червоної планети було виведено супутника «Марінер-9»

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Спроби вивчення Марса було здійснено три з половиною тисячі років тому, у Стародавньому Єгипті. Перші звіти про розташування цієї планети були складені вавилонськими астрономами. Індійські астрономи оцінили розмір Марса і відстань до нього від Землі. Телескопічні спостереження Марса провів Галілео Галілей у 1610 році. Перша карта Марса була опублікована 1840-го, а точніше картографування почалося з 1877 року. Пізніше астрономи виявили спектральні лінії молекул води в атмосфері Марса, і люди серйозно почали говорити про можливість життя на Марсі.

З 1960 почалися запуски автоматичних міжпланетних станцій для вивчення Червоної планети. Автоматичні міжпланетні станції серії «Марінер» запускалися НАСА з 1962 по 1973 рік з метою вивчення Венери, Марса та Меркурія. «Марінер-9» був здатний зробити картографування понад 70 відсотків марсіанської поверхні з меншою відстані та з більшою роздільною здатністю, ніж будь-який попередній космічний апарат. «Марінер-9» був запущений 30 травня 1971 року, а 14 листопада вийшов на орбіту Марса. У цей період поверхня планети була затягнута щільною пеленою пилової бурі, тому зйомку поверхні довелося відкласти до січня 1972 року. Натомість з'явилася можливість приділити більше часу супутникам Марса Фобосу та Деймосу.

За 349 днів роботи на марсіанській орбіті космічний апарат передав 7329 знімків, покривши 85 відсотків поверхні планети. На знімках видно річища висохлих річок, кратери, величезні вулканічні утворення (вулкан Олімп — найбільший з тих, що виявлені в Сонячній системі, його висота 21 кілометр), ознаки вітрової та водної ерозії та зміщення пластів, погодні фронти, туман та ще багато цікавих подробиць.

Після виконання програми досліджень «Марінер-9» було вимкнено і з 27 жовтня 1972 року він продовжує залишатися штучним супутником Марса. Очікується, що він увійде в атмосферу планети не раніше 2022 року, після чого згорить в атмосфері або розіб'ється об поверхню.

Остаточно відповідь на питання про наявність води на Марсі була дана в 2008 році, коли станція «Фенікс», яка сіла в полярному регіоні планети, одержала воду з марсіанського ґрунту. Вчені кажуть, що дуже давно Марс був схожий на Землю: на ньому були океани, де, ймовірно, існували якісь форми життя. Тривалість середньої сонячної доби на Марсі — 24 години 39 хвилин 35 секунд. Температура коливається від 153 градусів морозу на полюсах узимку до 30 градусів тепла на екваторі влітку. Середня температура на Червоній планеті становить мінус 63 °C.

Це не найприємніша погода для нас, людей, які живуть на Землі. Проте Ілон Маск серйозно говорить про колонізацію Марса. «Я вважаю, що для людства дуже важливо стати космічною цивілізацією, міжпланетним видом. Для створення міста на Марсі я збираюся витратити велику кількість ресурсів. Хочу вкласти так багато, як тільки можна», — розповів мільярдер. Маск активно розвиває марсіанську програму та закінчує розробку ракети-носія, здатну відправити на Марс корисний вантаж та колоністів. Бізнесмен розуміє, що швидше за все це буде квиток в один кінець, принаймні для перших колоністів. Але навіть за таких умов добровольців більш ніж достатньо. Маск заявив, що полетіти на Марс вдасться зовсім скоро — 2024 року.

Нині на Червоній планеті знаходиться шість марсоходів. П'ять із них належать США та один — Китаю. 15 травня 2021 року китайський космічний апарат «Тяньвень-1» із марсоходом «Чжужун» успішно сів на поверхні Марса.

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