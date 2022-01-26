Автор «Аліси в країні чудес» був одним з кращих фотографів вікторіанської епохи: Льюїс Керрол народився 190 років тому

В англомовних країнах казки Керрола на третьому місці поміж книг, що цитуються найбілше, — після Біблії та творів Шекспіра

28 січня 1820 р. Експедиція під керівництвом Фадея Беллінсгаузена і Михайла Лазарєва відкрила Антарктиду.

29 січня 1918 р. Відбулася битва під Крутами між чотиритисячним більшовицьким військом і 300-ма київськими студентами, які захищали підступи до Києва.

30 січня 1677 р. В Андрусові Росія і Річ Посполита уклала договір про розділ України.

31 січня 1958 р. «Експлорер-1» став першим супутником Сполучених Штатів на навколоземній орбіті.

1 лютого 2003 р. При поверненні на Землю вибухнув американський шаттл «Колумбія», загинули всі сім членів екіпажу.

2 лютого 1812 р. Народився відомий український письменник Євгеній Гребінка.

Льюїс Керрол (справжнє ім’я Чарльз Лютвідж Доджсон) народився 27 січня 1832 року у графстві Чешир у сім’ї священника. У 1851 році вступив до коледжа при Оксфордському університеті. Завдяки видатним математичним здібностям після отримання ступеня бакалавра виграв конкурс на читання лекцій в коледжі. Однією з умов такої роботи була безшлюбність (целібат поширювався на деяких викладачів Оксфорда), і Льюїс вірив, що секс суперечив Божій волі. Письменницьку кар’єру Керрол почав ще під час навчання. Писав вірші і короткі оповідання, відсилаючи їх у різні журнали під псевдонімом Льюїс Керрол. Поступово його роботи стали з’являтися в серйозних англійських виданнях.

Прототипом головної героїні Аліси з найвідомішої книги Керрола «Аліса в Країні Чудес» стала дочка ректора коледжу, — семирічна Аліса Лідделл. Казка дотепер користується стійкою популярністю як у дітей, так і дорослих. Книга вважається одним з кращих зразків літератури в жанрі абсурду, в ній використовуються численні математичні, лінгвістичні та філософські жарти і алюзії. Казка була надрукована в 1865 році. Читачі прийняли її із захопленням. А в 1871 році Керрол написав продовження — «Аліса в Задзеркаллі», на яку його надихнула інша дівчинка — Аліса Теодора Рейкс. На Льюїса Керрола знову очікував величезний успіх. В англомовних країнах казки Керрола на третьому місці поміж книг, що цитуються найбільше, — після Біблії та творів Шекспіра.

Цікаво, що наукові роботи з математики письменник публікував під власним ім’ям — Чарльз Лютвідж Доджсон. Він працював цілими днями, не відриваючися на нормальну їжу (протягом дня перекушував печивом) і часто просиджуючи довгі безсонні ночі за своїми дослідженнями. Математика і лінгвістика — ось дві сфери, в яких Керрол ставив свої експерименти, езотеричні і наукові одночасно. Він видав близько десятка книг з математики та логіки, залишивши в науці свій слід. Як з’ясувалося згодом, в XX столітті, в математичних, логічних і лінгвістичних студіях професор Доджсон передбачив пізніші відкриття в математиці і логіці, зокрема, «теорію ігор» і діалектичну логіку сучасних наукових досліджень. Оточуючі вважали Керрола людиною з дивацтвами, трохи несповна розуму. А він знав, наскільки божевільні і химерні всі інші — люди, які «думають» словами, в той час як ті грають в «королівський крокет» в їх власній голові. «Усі тут не при своєму розумі, і ти, і я», — каже Алісі герой книги Керрола Чеширський Кіт.

А ще Льюїс захоплювався фотографією і досяг великих успіхів у цьому виді мистецтва. У наші дні він визнаний одним з кращих фотографів вікторіанської епохи. Спеціалізувався Керрол виключно на портретній зйомці. Найвідомішою його моделлю була Аліса Лідделл — та сама, що стала прототипом Аліси з Країни Чудес.

Навколо персони письменника і вченого й досі точиться багато суперечок, чуток і домислів. Сором’язливий і замкнений через заїкання, лише в товаристві дітей він почувався вільно і легко. Любов до дітей, особливо дівчаток, стала предметом бурхливих обговорень дослідників його біографії. Одні звинувачують професора в педофілії, інші стверджують, що це результат виховання у багатодітній родині, де ігри та вигадування казок для молодших братів і сестер було для Чарльза звичною і улюбленою справою. Є документальні підтвердження того, що він продовжував дружити зі своїми молодшими приятельками протягом тривалого часу, навіть після того, як вони вже стали дорослими й мали власні родини. В листуванні Керрола і дівчат немає жодних натяків на щось більше, крім дружби та роздумів про життя.

Помер Льюїс Керрол 14 січня 1898 року у Гілфорді, графство Суррей.

Нагадаємо, у лондонському Музеї Вікторії та Альберта створено експозицію, присвячену героїні знаменитої казки Льюїса Керрола «Аліса у країні чудес», яку з задоволенням відвідують члени королівської родини Великої Британії.

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter