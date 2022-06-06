Стали відомі результати голосування щодо вотуму недовіри Борису Джонсону

У понеділок, 6 червня, вирішувалася політична доля британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Консерватори в парламенті, тобто однопартійці глави уряду, провели голосування з вотуму недовіри до свого лідера. Процедуру ініціювали 54 депутати Палати громад.

Джонсону необхідно було набрати як мінімум 180 голосів із 359 на свою підтримку, щоб зберегти пост. У день голосування публічно оголосили, що довіряють прем'єр-міністру 141 депутат. Підтримали Джонсона також провідні члени його кабінету — міністр закордонних справ Ліз Траст, міністр юстиції Домінік Рааб, міністр фінансів Ріші Сунак, міністр оборони Бен Воллес. Усі вони заявили, що довіряють прем’єру на 100%.

А ось лідер лейбористів сер Кейр Стармер закликав депутатів-консерваторів «проявити лідерство» та проголосувати проти Бориса Джонсона. До того ж він підкреслив — для його партії буде вигідно, якщо Джонсон збереже зараз посаду прем'єра. У цьому випадку консерватори програють наступні парламентські вибори, й до влади прийдуть лейбористи. Стармер упевнений у цьому, оскільки Джонсон, за його словами, втрачає популярність серед виборців.

Британські ЗМІ згадують інших прем'єр-міністрів, які пройшли через таку процедуру. І ці порівняння не на користь Джонсона. Наприклад, Маргарет Тетчер пішла у відставку за вісім днів після такого голосування, хоча депутати винесли їй вотум довіри. Тереза Мей, яку змінив Джонсон, була змушена залишити посаду через пів року після вотуму довіри. Джон Мейджор, отримавши вотум довіри, невдовзі програв парламентські вибори.

В результаті Джонсон отримав переконливу підтримку. Довіру йому під час голосування висловив 221 депутат. Проти Джонсона проголосували 148 депутатів.

Приводом для голосування став скандал, який вибухнув наприкінці минулого року. У пресі з'явилася низка публікацій про те, що під час локдауну в резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт пройшло кілька вечірок. Подібні збори під час пандемії були заборонені. Багато простих британців було оштрафовано за порушення цього суворого правила.

З'ясувалося, що у цих вечірках брали участь особисто Борис Джонсон та його дружина Керрі. Прем'єр заявив публічно, що то були робочі зустрічі. Так, на столі стояли закуски та вино, але учасники нарад зберігали при цьому соціальну дистанцію.

Було проведено два розслідування. Перше — поліцейське. За його підсумками, Джонсона з дружиною оштрафували.

Але на цьому річ не закінчилася. Друге розслідування було внутрішнім. Його очолила високопосадовець британського уряду Сью Грей. Її доповідь довів, що співробітники апарату прем'єр-міністра та члени уряду справді ігнорували ними ж запроваджені антиковидні обмеження.

Після цього лейбористи вимагали негайної відставки кабінету міністрів. Частина консерваторів також була незадоволена поведінкою Джонсона. Саме вони й зажадали проведення голосування щодо вотуму недовіри.

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