Вселенська батьківська субота 11 червня 2022 року: що і як потрібно обов'язково зробити цього дня

Завтра, 12 червня, українці святкуватимуть Трійцю — одне з найголовніших християнських свят. Напередодні, за традицією, відзначають Батьківську суботу.

Ця субота передує собою входження в Петрів піст, який починається 20 червня 2022 року. Оскільки цей день поминання передує майбутній Святій Трійці або П'ятидесятниці, то й дата має особливе значення.

Якщо у звичайну батьківську суботу прийнято вшановувати пам'ять рідних та близьких, то у Вселенську батьківську суботу християни можуть вшанувати пам'ять не лише близьких, а й усіх віруючих людей. Саме тому вона несе такий вагомий та величний статус — Вселенська.

Для воцерковлених християн Троїцька батьківська субота починається у храмі, де цього поминального дня здійснюють заупокійне богослужіння — особливу вселенську панахиду.

Під час служби в церкві віруючі повинні молитися за своїх покійних батьків, родичів та близьких, можна написати заупокійні записки та поставити свічки. Варто принести з собою частування, обравши з продуктів тривалого зберігання, наприклад хліб, фрукти, солодощі. Священнослужителі їх освятять і передадуть їжу нужденним.

Троїцька батьківська субота особлива — у церкві дозволяють молитися навіть за неохрещених покійників, а також потопельників та самогубців, що в інші дні заборонено. Після відвідування храму всією сім'єю люди вирушають на цвинтар. На могилу кладуть хвойні гілки чи живі квіти.

Альтернативою для тих, хто не зможе відвідати богослужіння в церкві та цвинтарі, служать молитви «Зі святими упокій» та «Вічна пам'ять». Прочитати їх можна будь-де.

Залишок дня Вселенської Троїцької батьківської суботи, згідно з народними звичаями, прийнято проводити у колі близьких за обіднім столом. Обов'язково подають на перше борщ, солянку або окрошку, на друге — рибу з картоплею або м'ясо з овочами, страви з яєць, салати зі свіжих овочів, холодець, млинці, пироги. Дозволяється трохи випити вина.

Для того, щоб подати в церкві записку про упокій, потрібно прийти до храму за 15−20 хвилин до початку богослужіння. У церковній лавці за невелику пожертву можна замовити читання заупокійних молитов священником.

Існує два типи прохань про покійних — обідня і панахида. Також можна замовити сорокоуст. У такому разі повторюватимуть молитви про покійного протягом 40 богослужінь поспіль.

Цього дня при відвідуванні цвинтаря церквою не рекомендується залишати їжу на могилах — краще віддати продукти жебракам, а пом'янути вдома. Також не варто влаштовувати під час поминання бенкет на цвинтарі, під забороною і зловживання спиртним у момент поминального обіду вдома. Крім того, в цей день не можна говорити погано або думати погано про померлих, навіть якщо вони були вашими ворогами.

Раніше в Троїцький тиждень забороняли будь-яку роботу на землі: вважалося, що інакше можна потривожити сон покійних. Рукоділлям також не варто займатися, щоб не вколоти померлих голкою або спицею.

Якщо в цей день туман стелиться близько до землі, то встановиться хороша погода. Якщо після дощу вітряно та сонячно — негода затягнеться. Якщо сонце сильно пече і нема вітру — буде гроза або град. Якщо сонце сильно пече, але є хмари — до вечора йтиме дощ. Якщо жито колоситься, то грибів буде багато. Бджоли масово летять до вуликів — незабаром буде дощ. Багато павуків з'явилось — буде гарна погода.

Зазначимо, що Троїцька батьківська субота — це єдиний день року, коли дозволялося замовляти панахиду за самогубців. Тих, хто наклав на себе руки, зазвичай не ховали на цвинтарі (а десь за огорожею), і саме цієї суботи дозволялося їх поминати в церквах. Вважалося, що померлі здатні захистити майбутній урожай, а самогубці охороняти рід, щоб не перевівся, тому треба було про всіх згадати. Докладніше про традиції цього свята читайте у матеріалі «ФАКТІВ»: Обряд зазивання врожаю, обереги та Батьківська субота: традиції Зеленого тижня, що починається 6 червня.

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