Маколей Калкін продовжує заробляти гонорари на різдвяних фільмах

Маколей Калкін, у якого народилася друга дитина, є одним із найвідоміших дітей-зірок Голлівуду. Роль Кевіна Маккалістера в серіалі «Сам удома» зробила Маколея знаменитим. Фільми принесли йому славу і заробили статки, пише Marca.

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За «Сам удома» (1990) Калкін заробив скромні 100 000 доларів. Хоча це може здатися незначним у порівнянні з сучасними стандартами, приголомшливий успіх фільму підготував основу для значного підвищення зарплати. «Сам удома» зібрав понад 470 мільйонів доларів у всьому світі, що еквівалентно понад мільярду доларів з поправкою на інфляцію. Цей комерційний тріумф, природно, призвів до переговорів щодо продовження.

У фільмі «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» (1992) зарплата Калкіна різко зросла до 4,5 мільйонів доларів, що значно перевищило його початкові доходи.

Однак справжній несподіваний прибуток він отримав від вигідної угоди, яка включала відсоток від касових зборів фільму. «Сам удома 2» зібрав майже 360 мільйонів доларів, і Калкін отримав 5% від цієї суми, додавши до свого прибутку ще 18 мільйонів доларів. Це привело його загальний дохід від продовження зйомок до чудових 23 мільйонів доларів.

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На додаток до цих величезних доходів, Калкін отримує мільйонні гонорари від щорічних святкових показів «Сам удома», оскільки фільм залишається основним продуктом Різдва в усьому світі. Чистий капітал Калкіна сьогодні оцінюють у 18 мільйонів доларів, що є свідченням його успішної ранньої кар'єри.

Незважаючи на те, що акторська кар'єра Калкіна не склалася, його фінансовий успіх у фільмі «Сам удома» та інші заходи забезпечили йому місце однієї з найуспішніших у фінансовому плані колишніх зірок Голлівуду.

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Раніше повідомлялося, що зірка «Сам удома» возз’єднався з екранною мамою через 33 роки після виходу фільму.

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