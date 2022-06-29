«Путін знав, що на Заході домінуватиме бажання примирення з ним»: блогер про інтереси західних країн в українсько-російській війні

Олег Постернак. Західні країни в українсько-російській війні, окрім публічно артикулованих та приємних для очей та вух, цінностей мають ще свої приховані прагматичні інтереси. Про це у Facebook пише політолог

«Захід кволо і дуже повільно змінюється. До того ж громадська думка робить це швидше за позиції правлячих еліт. Однак є питання, які треба зрозуміти вже зараз, не одягаючись важкого спекотного літа у пропагандистське хутро приємних фраз типу «Америка нам допоможе».

Західні країни в українсько-російській війні крім публічно артикульованих і приємних для очей і вух цінностей мають ще свої приховані прагматичні інтереси. Не визнавати і не говорити про це — смішне окозамилювання.

Головний прихований інтерес — використання війни для амбітного посилення своїх позицій, зміна торговельної кон'юнктури тощо. Фундаментальна мета дій Заходу — контрольоване і поступове ослаблення РФ.

У когось виникне при цьому об'єктивна думка: «звісно, за рахунок України». Геополітичні розрахунки ніхто не скасовував. Врешті-решт, це Путін напав на Україну і цей крок розставив шахматні позиції на світовій дошці. Щоправда, існує думка, що Путін був заманений у пастку, створену завдяки інформаційній операції Заходу, центральною ланкою якої стала теза про падіння Києва за 3 дні.

Але є ще одна важлива деталь — іміджева і символічна. Поразка американо-британської осі, ЄС у Східній Європі, навіть дрібна перемога Росії буде усвідомлена як кульмінаційна крапка у питанні падіння Заходу. Афганський кейс запустив як раз таку рамку сприйняття, а український, за розрахунком Росії, мав би довершити це. Ну й вирішити ще одвічні бажання РФ винищити територіальну, демографічну та соціокультурну основу української нації.

І навіть при цьому, частина західних еліт і суспільств не хотіла б повної поразки РФ через ядерну загрозу, вразливу економічну хвилю, цінову лихоманку. Зараз спотерігається інфляційний стрес в багатьох країнах і частина політичних сил спекулюють на цьому, звинувачуючи Україну та Росію.

Путін знав, що на Заході буде домінувати позиція про бажання замирення із ним і це враховував у війні. Ядерний шантаж, розрахунки за газ у російській валюті, обмеження постачання газу на частину Європи дали свої плоди: частина країн перелякалась.

Зараз цю битву за Європу намагається виграти США, використовуючи війну для посилення своїх економічних та політичних позицій на континенті. Протидіяти цьому взявся Макрон зі своїми ініціативами Європейського політичного співтовариства, збройних сил ЄС тощо.

Але поки перевага в грі на стороні Байдена, який, щоправда, обтяжений електоральними проблемами у своїй рідній країні і новою політичною кризою через рішення Верховного Суду щодо абортів.

Має стати актуальним питання формалізації Антипутінської коаліції як інструментального майданчика погодження нового світового порядку. При цьому, в цьому питанні як раз все може зіпсувати класичний байденовський підхід, перетягуючи ковдру на себе. Франції, Німеччині та Італії це буде важко прийняти".

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