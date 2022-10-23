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Затримання Богуслаєва, нова атака дронів та руйнівний обстріл Миколаєва: хроніка 242-го дня війни (оновлюється)

11:15 23 жовтня 2022
Затримання Богуслаєва, нова атака дронів та руйнівний обстріл Миколаєва: хроніка 242-го дня війни (оновлюється)

Сили оборони України борються з ворогом уже 242 день, неухильно просуваючись уперед і витісняючи ворога на Півдні.

У відповідь всупереч правилам і звичаям війни армія рф продовжує обстрілювати мирні міста. Також зберігається ймовірність підриву окупантами греблі Каховської ГЕС, до чого фейкова «влада» Нової Каховки вже почала готуватися.

У цьому матеріалі «ФАКТИ» розповідають про головні події на фронті та в тилу, а також про реакцію миру на звірства окупантів у нашій країні. Не менш оперативно інформація доступна також у нашому Telegram-каналі за цим посиланням .

9:00 Влада Миколаєва повідомила про масований обстріл міста та сусідніх з ним районів із застосуванням ракет С-300. Одна з ракет влучила в п'ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши квартиру на п'ятому поверсі. Також прильоти зафіксовано по об'єктах інфраструктури.

7:00. Командування Повітряних Сил ЗСУ відзвітувало про ліквідацію за ніч 16 дронів-камікадзе, які атакували Україну.

6:30 У Генштабі заявили про відбиття російських атак на Бахмут і шість населених пунктів Донецької та один — на Луганщині. Авіація Сил оборони минулої доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили гелікоптер Ка-52 та 3 БпЛА «Орлан».

5:00 ЗМІ стало відомо про затримання у Запоріжжі президента та співвласника компанії «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва. Про це у Telegram повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. За його даними, затриманого доставляють до Києва. Попередньо його підозрюють у постачанні в рф через низку посередників двигунів до ворожих вертольотів, які загарбники застосовують проти ЗСУ.

Про події попередньої доби читайте у матеріалі «ФАКТІВ»: «Ворог завдав масованого ракетного удару по Україні: що відбувається в Києві та інших містах на 241-й день війни (онлайн)«

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