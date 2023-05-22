Знову до Європи: чи можна отримати статус захисту в ЄС після повернення в Україну

Власникам тимчасового захисту дозволено виїжджати за межі країни-прихистку на територію України або подорожувати в межах Шенгенської зони певний час без автоматичного анулювання статусу. Про умови такого виїзду розповіла юристка Stron Legal Services Мар’яна Гавришко.

Втім, вона одразу наголосила, що термін перебування поза межами країни, яка надала прихисток, має не перевищувати 90 днів.

Тому, повертаючись до України на більш тривалий час, від статусу тимчасового захисту доведеться відмовитись.

Але є й гарна новина — навіть попри відмову від статусу тимчасового захисту, українці можуть відновити його в будь-який момент, приїхавши на територію ЄС

Згідно з роз'ясненням фахівчині в коментарі РБК Україна, законодавство ЄС вимагає від біженця повторної реєстрації у випадку, якщо ви повернулись в Україну і відмовились від статусу тимчасового захисту. Також можна отримати статус тимчасового захисту в іншій країні ЄС, ніж у тій, що були до того. Проте ці питання потрібно окремо уточнювати в консульстві європейської держави, де ви хочете повторно отримати прихисток.

«Водночас рішення про надання „повторного“ тимчасового захисту залишається за країною, до якої ви звернулись. Оскільки це відбувається на дискреційній, тобто індивідуальній основі. Тому можемо сказати, що уніфікованої процедури поновлення статусу тимчасового захисту не існує», — додає фахівець.

Нагадаємо, що країни ЄС виплачують зареєстрованим в них біженцям з України фінансову допомогу, яку надають як місцеві уряди, так і міжнародні організації.

197

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram