У православних та греко-католиків розпочався Петрів піст: традиції, заборони та особливості харчування

Через тиждень після свята Святої Трійці, у православних та грекокатоликів починається Петрів піст — цього року він триватиме з 12 червня по 12 липня.

Його пов'язують саме з іменами первоверховних апостолів Петра і Павла — день їхнього вшанування припадає саме на завершальний день посту. Петров (чи Апостольський) піст вважається не суворим: тим, хто постує, дозволяється їсти рибу в усі дні, крім середи та п'ятниці.

Цей місяць людям рекомендують уникати сварок, намагатися пробачати образи і не ображати інших, а також не брати участь у масових гуляннях та не влаштовувати гучні вечірки з алкоголем.

Поганою прикметою також вважається позичення грошей — вважається, що і той, хто дає, і той, хто бере, ризикує надовго ув'язнути в боргах. Пращури вірили, що під час Петрівки можна «зашити» своє щастя, якщо хтось шив чи займався рукоділлям. Не рекомендувалося і стригти волосся — в іншому випадку вони можуть втратити свою густоту.

Протягом посту, готуючись до свята Петра та Павла, треба очищати свій будинок від сміття та зайвих речей.

Про день Петра і Павла, його традиції та заборони, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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