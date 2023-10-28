Переведення годинника: коли потрібно бути на вокзалі в ніч на неділю, щоб не проґавити поїзд

В ніч з суботи на неділю, 29 жовтня, Україна переходить на зимовий час. Всім українцям, хто буде змушений в цю ніч стати пасажиром будь-якого з потягів, варто звернути увагу на цей факт, адже нікому не хотілося б «застрягти» на пероні в очікуванні потяга, або ж і зовсім його пропустити. Про це нагадали в пресслужбі «Укрзалізниці».

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Згідно інформації перевізника, «Укрзалізниця» переводить стрілки годинника на одну годину назад у неділю, 29 жовтня, о 04:00 годині за київським часом.

При цьому, виходячи з минулорічної практики, час відправлення та прибуття поїздів у квитках за 29 жовтня вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника.

Тобто на пероні біля потяга вам потрібно бути в той час, який зазначений у квитку.

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Отже, подорож буде вдалою, якщо ви не забудете привести у відповідність час свого годинника.

Як перевірити точний час

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Всі смартфони та інші гаджети, підключені до інтернету, переходять на «новий» час автоматично. А ось механічні прилади (або не підключені до інтернету) потрібно перевести вручну.

Для того, щоб перевірити актуальний час, можна скористатися онлайн-сервісом перевірки реального часу.

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Якщо ж ви не зовсім йому довіряєте, скористайтесь пошуком в Google. Достатньо набрати у пошуковій стрічці запит «котра година в Україні», «скільки зараз часу» або ж «точний час у (вказати конкретне місто)».

А що з негодою?

Згідно з повідомленням «Укрзалізниці», попри стихію на більшості території країни, поїзди продовжують рух.

Залізничники на місцях оперативно ліквідовують наслідки та уможливлюють курсування поїздів, адже у деяких регіонах вітер спричинив падіння дерев на колії, проблеми з сигнальною системою та електромережею.

За затримками потягів українці можуть стежити в онлайн-режимі.

«Пасажирів цих рейсів просимо інформувати наших провідників та стюардів щодо необхідних пересадок: наші диспетчери централізовано координуватимуть рух і тривалість зупинок, щоб негода якомога менше вплинула на ваші плани», — наголосили у прес-службі «Укрзалізниці».

Уточнюється, що дізнатися час, а також колію прибуття або відправки того чи іншого потяга можна у застосунку «Укрзалізниці» або в чат-ботах у розділі «онлайн-табло».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно українські підприємці ініціюювали скасування переходу на зимовий час — заради економії енергоресурсів. Про це було заявлено на бізнес-форумі «Української ради бізнесу» у Києві.

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