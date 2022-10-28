Україна переходить на зимовий час: коли потрібно переводити годинник

В Україні двічі на рік переводять годинники на зимовий та літній час. Робиться це з метою економії електроенергії для подовження світлового дня, що є особливо актуальним зараз, коли українці мають постійно економити електрику.



На зимовий час країна переходить в останню неділю жовтня. Щороку о 04:00 стрілки переводять на годину назад.

На літній час годинник переводить в останню неділю березня. У 2023 році це буде 26 березня о 03:00.

У країнах Євросоюзу перехід на зимовий час також здійснюється в останню неділю жовтня. 30 жовтня о 04:00 стрілки годинника переведуть на годину назад. Як і раніше, різниця з Україною складатиме одну годину.

Крім країн ЄС, годинник переводять в Ізраїлі, Ірані, Австралії, Мексиці, Великій Британії, США, Канаді.



Тим часом, експерти у галузі енергетики вважають, що за рахунок переведення стрілок годинника вдається заощадити не більше 2% електроенергії, що зовсім не суттєво.

За їх розрахунками, економити слід шляхом модернізації промисловості, зміни графіка робочого часу промислових підприємств та запровадження нічних змін.

Багато вчених відзначають, що сезонний перевод годинника змінює біологічні ритми людини і не дуже добре позначається на здоров'ї. Особливо страждають пацієнти з серцево-судинними захворюваннями.

Зміна режиму та нестача сну можуть спровокувати стреси. Емоційно чутливим людям потрібно заздалегідь готуватися до переведення часу — більше бувати на свіжому повітрі, поступово змінювати час підйому вранці та відходу до сну ввечері.

Згідно зі статистикою, коли переводять годинник, збільшується кількість ДТП та травм.

Як відомо, більшість сучасних електронних пристроїв, комп'ютерів та телефонів переходять на зимовий час автоматично. Але на механічних годинниках та будильниках час потрібно переводити вручну.

«ФАКТИ» розповідали, як перевести стрілки годинника на автомобілі.

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