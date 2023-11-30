Революція у банківській сфері: Олена Сосєдка про використання штучного інтелекту для покращення послуг

Штучний інтелект починають застосовувати у різних сферах життя. Між іншим, банківський сектор став одним з перших, де оцінили переваги та можливості, що відкриває застосування ШІ. Там продовжують розширювати напрямки його використання, говорить співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка. Вона розповіла в коментарі УНН про те, яку користь банки та їхні клієнти можуть отримати від використання штучного інтелекту (АІ).

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«Одним з перших методів використання АІ, звісно ж стали чат-боти. Підтримка банків завдяки ним стала доступної для клієнтів цілодобово. Наразі можемо констатувати, що штучний інтелект вчиться, а чат-боти, засновані на АІ, демонструють більш персоніфікований підхід до клієнта, спрощують його комунікацію з банком. Важливим аспектом стало застосування новітніх технологій для виявлення підозрілих транзакцій, запобігання шахрайству та відмиванню коштів. І інструменти роботи в цьому сегменті постійно вдосконалюються. Також він здатний допомогти банкам та фінансовим компаніям у захисті від кібератак», — говорить Олена Сосєдка.

У цілому, на її думку, штучний інтелект та схожі технології, такі як Chat GPT, можуть революціонізувати банківську сферу.

Фахівчиня деталізує деякі напрямки:

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1. Покращення обслуговування клієнтів: АІ дозволяє створювати інтелектуальні чат-боти та віртуальних асистентів, які можуть обробляти запити клієнтів 24/7, забезпечуючи швидку та точну відповідь. Це не лише підвищує задоволення клієнтів, але й знижує навантаження на персонал.

2. Аналіз великих даних: АІ може аналізувати величезні обсяги даних для виявлення трендів, оцінки ризиків та ідентифікації нових можливостей для бізнесу. Наприклад, у кредитуванні АІ може прогнозувати кредитоспроможність клієнтів з вищою точністю.

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3. Фрод-моніторинг: Штучний інтелект значно підвищує ефективність систем виявлення та запобігання шахрайству, аналізуючи шаблони транзакцій та виявляючи підозрілу поведінку.

4. Автоматизація процесів: АІ може автоматизувати рутинні задачі, такі як введення даних, генерація звітів, обробка платежів, звільняючи персонал для більш складних та стратегічних завдань.

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5. Ризики для працівників: Хоча АІ може зменшити потребу в деяких традиційних ролях, він також створює нові можливості, особливо у сфері аналізу даних, розробки програмного забезпечення та управління інноваціями. Адаптація до цих змін вимагатиме від працівників набуття нових навичок та постійного навчання.

«В цілому, АІ обіцяє підвищити ефективність, прозорість та безпеку банківських операцій, одночасно підвищуючи задоволеність клієнтів. Однак успіх його інтеграції залежить від здатності банківської сфери адаптуватися до нових технологій і навчати свій персонал відповідно до нових вимог», — резюмувала Олена Сосєдка.

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