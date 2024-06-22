Образотворче і прикладне мистецтво Нового Узбекистану

У Новому Узбекистані, що поставив перед собою велику мету Третього Ренесансу, розвиток національного образотворчого і прикладного мистецтва розглядається як невід'ємна частина соціально-економічного розвитку країни.

ВІДЕО ДНЯ

Державна політика в цій сфері також чітко відбита в Новій стратегії розвитку Узбекистану. На новому історичному етапі, стратегія розвитку була доповнена напрямом V — Забезпечення духовного розвитку і виведення сфери на новий етап. У її 75-ій меті були поставлені завдання по розвитку образотворчого і прикладного мистецтва, дизайну, підвищенню художньо-естетичного смаку населення, широкій пропаганді життя і творчості видатних народних художників та майстрів прикладного мистецтва Узбекистану, увічнення їх пам'яті, популяризації мистецтва Узбекистану на міжнародному рівні, вдосконаленню системи підготовки кваліфікованих фахівців в області образотворчого та прикладного мистецтва і дизайну.

Впродовж останніх трьох років в Узбекистані було створено 36 пам'ятників, 38 бюстів, 5 барельєфів, 17 монументальних пам'ятників з метою збереження пам'яті про великих предків, що прославляли країну. Крім того, глава держави удостоїв ряд відданих діячів мистецтва почесних звань і нагород за їх плідну та натхнену працю.

Участь узбецьких художників, майстрів прикладного мистецтва в міжнародних форумах, виставках, фестивалях та конкурсах значно посилилася за останні три роки. З метою популяризації творчості талановитих художників і народних майстрів в області образотворчого, прикладного мистецтва та дизайну було організовано 520 республіканських і 22 міжнародних виставки, а також проведено 2 міжнародних симпозіума скульпторів і пленери.

РЕКЛАМА

Розширення круга дійсних членів художньої Академії, що грають ключову роль в підвищенні наукового і творчого потенціалу академії, також свідчить про високу увагу до цієї сфери. У 2023 році, за підсумками виборів, проведених Радою директорів художньої Академії, 9 діячів мистецтва було прийнято в число дійсних членів академії, збільшивши їх загальну кількість до 43.

За підтримки Творчого об'єднання художників Узбекистану уперше почав свою роботу аукціонний будинок «Art Gallery». До його складу входять видавничо-поліграфічний будинок, компанія за оцінкою витворів мистецтва «Art appraisal center», художня галерея «Art Gallery» та спеціалізована лабораторія для технологічної експертизи витворів мистецтва. У 2023 році уперше в історії Узбекистану успішно пройшов аукціон витворів образотворчого і прикладного мистецтва.

РЕКЛАМА

З кожним днем розвиваються дружні стосунки країни з далеким і ближнім зарубіжжям, зміцнюються колись розірвані зв'язки із спорідненими народами. Нещодавно був підписаний Меморандум про співпрацю між Творчим об'єднанням художників Узбекистану і Таджикистану, а також досягнута домовленість про підписання аналогічного меморандуму з Союзом художників Туркменістану. Завдяки уважному відношенню до цієї сфери, міжнародний авторитет художньої Академії постійно зростає. З 2023 року художня Академія Узбекистану в співпраці з Міжнародною організацією тюркської культури заснувала традицію проведення в Ташкенті виставок художників з тюркських держав.

Створені в цій сфері сприятливі умови сприяють проведенню на високому рівні Міжнародного фестивалю традиційного образотворчого і прикладного мистецтва, Ташкентської Міжнародної бієнале сучасного мистецтва, Ташкентської Міжнародної бієнале прикладного мистецтва, бієнале дитячого малюнка «Ташкентські радощі», а також Міжнародного симпозіуму скульпторів. Ці художні форуми дозволили виявити безліч талантів, створивши широкі можливості для демонстрації витворів сучасного образотворчого і прикладного мистецтва, стимулювання міжнародного обміну досвідом в цій області. Вони відіграють важливу роль в широкій пропаганді і популяризації на міжнародному рівні уваги, що приділяється цій сфері в новому Узбекистані, встановленні контактів між представниками галузі і майстрами-ремісниками різних країн. На IV Ташкентської міжнародної бієнале прикладного мистецтва, яка пройшла в 2023 році, була організована презентація книги «Середньоазіатська мініатюра XV — XVII сторіч» для усіх учасників. що спеціалізуються в області мистецтва, проводяться науково-практичні конференції, на яких обговорюються актуальні проблеми світового значення у сфері мистецтва.

РЕКЛАМА

Розширюється співпраця з ведучими світовими художніми академіями і престижними спеціалізованими міжнародними освітніми установами в цій області. Академія встановила партнерство в області художньої освіти з приблизно 20 країнами світу. Окрім країн СНД, були підписані меморандуми про взаєморозуміння з освітніми установами таких країн, як Китайська Народна Республіка, Японія, Малайзія, Таїланд, Південна Корея, Сінгапур, Індія, Туреччина, Італія і Бельгія. Студентам Узбекистану надана можливість вчитися і обмінюватися творчим досвідом за кордоном на підставі цих меморандумів. У 2021 році в структурі художньої Академії Узбекистану був створений Центр перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів — педагогів і фахівців в області художньої освіти. Це дозволило удосконалити всю систему перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів і фахівців в області образотворчого, прикладного мистецтва, дизайну, мистецтвознавства і музеєзнавства. У свою чергу, Центр підвищення кваліфікації налагоджує міжнародні зв'язки.

За розпорядженням уряду Узбекистану уперше розпочато видання нового покоління учбової літератури по спеціалізованих дисциплінах у сфері художньої освіти для шкіл образотворчого мистецтва. У 2022−2024 роках учбовим закладам художньої освіти було передано 19 нових національних підручників.

У Новому Узбекистані велика увага приділяється вихованню молодого покоління у дусі прихильності загальнолюдським і національним цінностям, глибокому вивченню спадщини видатних діячів, що внесли величезний внесок у розвиток галузі, увічненню їх пам'яті, широкому святкуванню їх днів народження.

У поточному році широко відзначаються дні народження видатних представників образотворчого мистецтва, що внесли величезний внесок у розвиток культури і мистецтва країни своєю неповторною творчою спадщиною і активною громадською діяльністю, що, безумовно, надихає народ. З метою глибокого вивчення і пропаганди їх діяльності організовуються художньо-просвітницькі заходи.

За ініціативою глави держави приймається програма з розвитку сфери образотворчого і прикладного мистецтва. Зокрема, буде реконструйований і оснащений Центральний виставковий зал. На території Художнього фонду буде побудовано будівлю сучасної галереї і створений Центр молодих художників, що складатиме 40 творчих майстерень. В цілях практичного навчання каліграфії і мініатюрному мистецтву буде організована майстерня по виробництву паперу традиційним національним методом.

Подібні ініціативи є реальним втіленням державної політики, спрямованої на підтримку і розвиток сфери образотворчого і прикладного мистецтва в новому Узбекистані.

7

Читайте нас у Facebook