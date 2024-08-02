Магазинні засоби для прання відпочивають: кілька ефективних варіантів заміни прального порошку

Що робити, якщо закінчився пральний порошок? Це означає, що тепер ми будемо ходити брудними і занедбаними? Ні, безумовно, ні. Існують інші способи позбутися плям та різного роду забруднень з нашого одягу. І вони однозначно менш шкідливі для довкілля, ніж класичний пральний порошок з магазину, пише Zielona interia.

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Ми можемо легко приготувати домашній пральний порошок або рідину на основі харчової соди.

Для приготування порошку нам знадобиться: одна склянка харчової соди, одна склянка бури та ¼ склянки мильних пластівців (це може бути так зване сіре мило або рослинне мило). Висипаємо всі інгредієнти в ємність і збовтуємо, поки суміш не стане однорідною. І все готово. Під час прання засипайте 1−2 столові ложки такої суміші в пральну машину.

При виготовленні домашнього прального порошку змішайте по пів склянки харчової соди і бури, а також стільки ж мильної стружки, яка використовується для виготовлення прального порошку. Вам також знадобиться два літри води.

Розчиніть соду і буру в літрі гарячої води, не обов'язково в окропі. Мильні пластівці кип'ятимо у пів літрі води, поки вони не розчиняться, а потім з'єднуємо їх з розчином соди та бури. Добре перемішуємо, доливаємо ще пів літра теплої води і отримуємо засіб для прання, приготований в домашніх умовах. На одне прання даємо до 200 мл такої суміші. РЕКЛАМА

Однак варто пам'ятати, що засіб слід добре перемішувати перед кожним використанням і його не можна використовувати для прання вовни та шовку.

Застосування каштанів у процесі прання пов'язане із сапонінами, яких у каштанах дуже багато. Ці хімічні сполуки, з'єднуючись з водою, утворюють активну піну, яка легко видаляє навіть застарілі та засохлі плями крові. Сапоніни в хімічній та косметичній промисловості не є чимось новим. Їх постійно використовують у виробництві мила та лосьйонів для ванн. Тож варто знайти хвилинку і приготувати каштановий розчин для прання самостійно.

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Для одного прання нам знадобиться до 10 стиглих каштанів і 300 мілілітрів гарячої води. Ретельно вимийте каштани і подрібніть їх на найдрібніші шматочки. Чим дрібніше, тим краще — більше сапонінів проникне у воду. Заливаємо їх водою і відставляємо на 3−8 годин. Час від часу збовтуємо розчин. Потім проціджуємо отриману рідину через найдрібніше сито і маємо готовий до використання екологічний засіб для прання. Однак пам'ятаймо про декілька правил. Подрібнені очищені каштани не можна використовувати для приготування засобу для прання білих і світлих речей. Зберігати таку еко-рідину також можна в холодильнику, але не більше 3−4 днів. Після цього часу вона починає псуватися і доводиться робити нову. РЕКЛАМА

Нагадаємо, як освіжити одяг без запуску пральної машини.

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