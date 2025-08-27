Скандинавська дієта підкорює світ: що потрібно їсти, аби отримати фігуру мрії

Яких тільки дієт не існує! Атлантична, середземноморська, кавунова… Наразі модною стає скандинавська дієта, яка підкорює науку та… тарілки. Дослідження показують, що вона може допомогти вам схуднути, знизити рівень холестерину, кров'яний тиск і навіть зменшити ризик серцевого нападу, пише RMF24.

Скандинавська дієта робить акцент на місцевих сезонних інгредієнтах та корисних продуктах. Це разючий контраст з американською дієтою, в якій до 70% калорій надходить з ультраоброблених продуктів.

Основою скандинавського меню є цільні зерна, такі як овес, ячмінь та жито. Вони забезпечують відчуття ситості, стабілізують рівень цукру в крові та допомагають приборкати апетит.

У меню також є морська риба — лосось, оселедець, скумбрія та сардини — яку подають два-три рази на тиждень. Вона є справжнім джерелом корисних для серця омега-3 жирних кислот. На відміну від оливкової олії на півдні, ріпакова олія панує на півночі. Вона багата на мононенасичені жири та рослинну омега-3 жирну кислоту (АЛК). Ці жири допомагають знизити рівень «поганого» холестерину та підтримують здоров'я серця.

Скандинавське меню також включає нежирні молочні продукти (йогурт, кефір), помірну кількість яєць та птиці. Червоне м'ясо та оброблені харчові продукти зустрічаються рідко.

Холодний клімат сприяє вирощуванню овочів, стійких до низьких температур. Морква, пастернак, капуста та цвітна капуста - це основа скандинавської дієти. Вони багаті на клітковину та поживні речовини, які допомагають знизити рівень холестерину та кров'яний тиск.

І не забувайте про ягоди: чорницю, полуницю, журавлину та брусницю. Вони є справжніми джерелами антиоксидантів, особливо антоціанів, які підтримують еластичність кровоносних судин і можуть знижувати кров'яний тиск.

Одним із стовпів скандинавської дієти є обмеження алкоголю, цукру та солі. Треба уникати високооброблених закусок, насичених жирів та м'яса, багатого на холестерин. Дослідження показують, що це полегшує контроль ваги та покращує показники здоров'я.

Раніше повідомлялося про несподівані результати дослідження, у якому люди перестали їсти хліб.

