В США задержаны 80-летние супруги, перевозившие 30 килограммов марихуаны в качестве «рождественских подарков» (фото)

В американском штате Небраска были задержаны супруги Джирон из Калифорнии -- 83-летний Патрик и 80-летняя Барбара. Они направлялись на своем пикапе в Вермонт, когда их остановили полицейские в связи с нарушением правил дорожного движения. Беседуя с супругами, патрульные почувствовали специфический запах. На место происшествия были вызваны кинологи с собаками, которые обнаружили в автомобиле почти 30 килограммов расфасованной по пакетам марихуаны стоимостью около 336 тысяч долларов.

Супруги Джирон утверждают, что везли наркотики в качестве «рождественских подарков». Кому именно-- не уточняется. Патрик и Барбара утверждают, что не знали о том, что транспортировать марихуану в Небраске — противозаконно.

Пожилой паре будут предъявлены обвинения в хранении марихуаны с целью распространения и без наличия на пакетах акцизной марки. Патрик остается под арестом. Его жену пока что отпустили на свободу в связи с состоянием здоровья.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида береговая охрана спасла черепаху, запутавшуюся в связанных веревками пакетах с кокаином на сумму 53 миллиона долларов.