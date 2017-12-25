Крымская "Фемида" объявила Чийгоза главным организатором массовых беспорядков 26 февраля 2014 года

Центральный районный «суд» Симферополя 25 декабря продолжил рассмотрение так называемого «Дела 26 февраля». Как сообщает ресурс Крым.Реалии, прокурор огласил новую, уже третью, редакцию обвинительного заключения.

В соответствии с документом, «организатором массовых беспорядков» под Верховной Радой Крыма назван переданный Турции заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз

В свою очередь другие подсудимые — Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Эскендер Кантемиров, Талят Юнусов, Эскендер Эмирвалиев, Арсен Юнусов и Эскендер Небиев — подчинялись «требованиям, которые передавало руководство Меджлиса» и «грубо нарушали общественный порядок, сопровождая свои действия насилием».

Следующее заседание «суда» назначено на 11 января.

26 февраля 2014 года у стен Верховной Рады Крыма состоялась акция крымскотатарского народа против аннексии полуострова Россией.

Напомним, заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров 25 октября были освобождены в обмен на двух россиян, подозреваемых в шпионаже. Чийгоз заявил, что вернется в Крым, невзирая на запрет, который был условием его освобождения.

