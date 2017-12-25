﻿

USD 27.95
RSS
Ахтем Чийгоз

Крымская "Фемида" объявила Чийгоза главным организатором массовых беспорядков 26 февраля 2014 года

Инф. «ФАКТОВ»

25.12.2017 13:22 54

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Центральный районный «суд» Симферополя 25 декабря продолжил рассмотрение так называемого «Дела 26 февраля». Как сообщает ресурс Крым.Реалии, прокурор огласил новую, уже третью, редакцию обвинительного заключения.

В соответствии с документом, «организатором массовых беспорядков» под Верховной Радой Крыма назван переданный Турции заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз

В свою очередь другие подсудимые — Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Эскендер Кантемиров, Талят Юнусов, Эскендер Эмирвалиев, Арсен Юнусов и Эскендер Небиев — подчинялись «требованиям, которые передавало руководство Меджлиса» и «грубо нарушали общественный порядок, сопровождая свои действия насилием».
Следующее заседание «суда» назначено на 11 января.

26 февраля 2014 года у стен Верховной Рады Крыма состоялась акция крымскотатарского народа против аннексии полуострова Россией.

Напомним, заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров 25 октября были освобождены в обмен на двух россиян, подозреваемых в шпионаже. Чийгоз заявил, что вернется в Крым, невзирая на запрет, который был условием его освобождения.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».

Карта портала

© 1997—2017 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии