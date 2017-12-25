В центре Одессы агрессивный полуголый водитель пытался заехать в супермаркет (фото)

Сегодня утром в Одессе задержан неадекватный полуголый водитель, пытавшийся на автомобиле заехать в супермаркет.

- Около 9.00 в центре города, на пересечении улиц Старопортофранковской и Тираспольской водитель автомобиля Peugeot грубо нарушил правила движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ», — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе патрульной полиции. — Водитель-нарушитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Со слов очевидцев, перед столкновением разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет. На мужчине были только брюки и обувь, верхняя часть тела — полностью обнажена, на теле — многочисленные наколки.

Позже мужчину остановил экипаж патрульной полиции уже в другом районе города — на улице Черноморского казачества.

На 26-летнего водителя Peugeot инспекторы составили протоколы по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 130 КУоАП (управление автомобилем в состоянии опьянения), ст.122−4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия), ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления). У мужчины изъято водительское удостоверение, его доставили в медучреждение для проведения освидетельствования. Проводится соответствующая проверка.

Напомним, в Верховной Раде находится правительственный законопроект, предусматривающий радикальное увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения и ужесточение ответственности за пьяное вождение.