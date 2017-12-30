Порошенко продлил мораторий на продажу земли
Президент Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Земельный кодекс, принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент Петр Порошенко подписал Закон „О внесении изменений в раздел X „Переходные положения“ Земельного кодекса Украины“, принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года. Документом продлевается на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения», — говорится в сообщении.
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2018 год.
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