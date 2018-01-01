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Честный уборщик позирует с полицейскими

Уборщик передал полиции Дубая найденную им сумку с золотом и бриллиантами

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

01.01.2018 14:17 1892

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Полиция Дубая, крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила о честном уборщике, уроженце Индии Винакатаре Амана Моатбто Лале. Как сообщает Gulf News, убирая вверенную ему территорию Винакатар обнаружил сумку, буквально набитую золотыми украшениями и бриллиантами. Стоимость одних только украшений составляла около 55 тысяч долларов.

Индиец ни минуты не сомневался в том, как следует поступить. Он отнес свою находку в местное отделение полиции. Полицейские вынесли ему устную благодарность, а также выдали уборщику сертификат и подарок за проявленную честность.


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