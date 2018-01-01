Уборщик передал полиции Дубая найденную им сумку с золотом и бриллиантами
Полиция Дубая, крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила о честном уборщике, уроженце Индии Винакатаре Амана Моатбто Лале. Как сообщает Gulf News, убирая вверенную ему территорию Винакатар обнаружил сумку, буквально набитую золотыми украшениями и бриллиантами. Стоимость одних только украшений составляла около 55 тысяч долларов.
Индиец ни минуты не сомневался в том, как следует поступить. Он отнес свою находку в местное отделение полиции. Полицейские вынесли ему устную благодарность, а также выдали уборщику сертификат и подарок за проявленную честность.
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