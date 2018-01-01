По Одессе пробежались сотни Санта-Клаусов (фото)

Сегодня, в первый день Нового года, около 500 человек разного возраста (включая детей) приняли участие в «Забеге обещаний» в Одессе.

Желающие поучаствовать в необычном мероприятии собрались в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко. Обязательным условием стало наличие головного убора Санта-Клауса (красно-белой шапки-колпака). Также каждый претендент на листе бумаги со своим стартовым номером написал обещание, которое обязуется выполнить в 2018 году.

Перед стартом прошла разминка, потом — забег по территории парка, дистанция составила ровно 2018 метров.

По словам организатора забега, руководителя школы правильного спорта I Love Supersport Odessa Александра Бажина, мероприятие провели 1 января, потому что в этот день пора намечать цели на начавшийся год и подводить итоги года минувшего.

«Этот забег — символ того, на что вы способны ради исполнения своей мечты. А кто и насколько справился со своими обещаниями, станет ясно уже 1 января 2019-го. Тогда же решим: допускать ли к следующему забегу тех, кто не справится со взятыми обязательствами», — сказал он.

Напомним, в ноябре прошлого года в Запорожье впервые в истории города провели полумарафон, который стал одним из самых массовых в Украине.