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Задержали контрабандистов

Украинские боевые катера со стрельбой задержали корабль с огромной партией контрабандных сигарет (фото, видео)

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

01.01.2018 19:46 607

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В последние часы минувшего года (31 декабря) в результате спецоперации Службы безопасности Украины, Госпогранслужбы и Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины, задержано иностранное судно с более чем 1,7 тыс. ящиков контрабандных сигарет.

«События разворачивались в акватории Черного моря, на юге Одесской области. Иностранное судно-нарушитель под флагом Танзании следовало по маршруту Очамчира (непризнанная республика Абхазия) — Варна (Болгария). После поступления информации от СБУ о том, что судно может быть причастно к противоправной деятельности, оно было остановлено на траверзе населенного пункта Курортное и сопровождено кораблями ВМС ВСУ в Одесский морской торговый порт. На борту теплохода обнаружено 1737 ящиков сигарет без акцизных марок, без сопроводительных документов», — сообщили «ФАКТАМ» в Южном региональном управлении Госпогранслужбы.

Кроме того, установлено, что у двоих из 11 членов экипажа отсутствуют паспорта моряков.

В настоящее время судно-нарушитель задержано. Продолжаются соответствующие неотложные мероприятия. Стоимость контрабанды устанавливается.

«Руководствуясь положениями законодательства Украины, а также Конвенцией ООН по морскому праву и о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ с целью поиска судна и дальнейшего слежения за действиями по распоряжению командного центра ВМС ВС Украины в море вышел ракетный катер „Прилуки“. Судно-нарушитель было обнаружено техническими средствами наблюдения на траверзе Курортного, „Прилуки“ начал его преследование. После попытки скрыться от военного катера судно вышло на связь и было опрошено согласно процедуре, установленной международным морским правом», — дополнили в командовании ВМС Украины.

При этом нарушитель не реагировал на требования остановиться. С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер «Прилуки» открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в Одесский порт.

Пресечение незаконных действий иностранного судна в территориальных водах Украины осуществлялось при поддержке бронированных артиллерийских катеров «Аккерман» и «Бердянск» с досмотровой командой на борту, а также катера морской охраны с представителями СБУ на борту.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье дипломат попытался тайно ввезти в Украину 22,5 тыс. пачек сигарет.

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