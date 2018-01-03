Минувший год - один из самых теплых за 136 лет наблюдений погоды в столице

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги 2017 года для Киева. Оказалось, что среднемесячная температура в минувшем году в столице составила 9,8 градуса тепла, что на 2,1 градуса превысило климатическую норму. Таким образом, 2017-й занял третью позицию среди самых теплых годов, которые фиксировались с 1881-го.

«Все месяцы уже минувшего 2017 года имели существенное превышение среднемесячных температур по отношению к климатической норме, -- отметили в Центральной геофизической обсерватории. — Особенно это было заметно в марте 2017 года, когда показатель оказался больше нормы на 5,5 градуса. А вот холоднее всего в Киеве в прошлом году было 7 января. Тогда столбики термометров опустились до минус 18,7. В то же время самым жарким днем оказалось 4 августа: температура воздуха в тени достигала 34,7 градуса тепла».

При этом специалисты напомнили, что в минувшем году в столице было зафиксировано 24 температурных рекорда, значительно превысивших предыдущие значения. Больше всего их, по словам климатологов, было зафиксировано в апреле и сентябре.

Напомним, что рекордным оказался и последний месяц 2017-го. По данным Центральной обсерватории, в декабре минувшего года среднемесячная температура превысила норму на 3,9 градуса.