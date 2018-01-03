В защите не нуждается: суд отказал Саакашвили в удовлетворении иска к Госмиграции
Окружной административный суд Киева отказался рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительной защиты экс-главе Одесской областной администрации Михеилу Саакашвили. Такое решение объявила судья Татьяна Скочок по иску Саакашвили к Управлению Государственной миграционной службе в Киевской области, сообщает УНН.
Экс-президент Грузии в суде обжаловал отказ в предоставлении ему статуса лица, требующего дополнительной защиты.
По словам адвоката Саакашвили Руслана Чорнолуцкого, защита предоставила суду доказательства того, что в Грузии до сих пор не прекратилось политическое преследование политика и поэтому он нуждается в дополнительной защите.
В свою очередь представитель Госмиграционной службы заявил, что человек, находящийся в другой безопасной стране до прибытия в Украину, не может быть признан беженцем и претендовать на получение дополнительной защиты. По его словам, на момент собеседования с Саакашвили в октябре 2017 года он пребывал в США, Швейцарии, Венгрии, Германии, Польше и Дании.
Ранее Управление Государственной миграционной службе в Киевской области отказало экс-главе Одесской областной администрации в предоставлении дополнительной защиты от принудительной экстрадиции в Грузию.
Напомним, Государственная миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца, но разрешила пребывание в Украине до 1 марта 2018 года.
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