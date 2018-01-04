В Киеве установлен первый температурный рекорд в 2018 году

Погода в Украине продолжает устанавливать температурные рекорды — минувшая ночь в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Столбик термометра не опустился ниже 3,5 градусов тепла, а это на 1,1 градуса выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 1920 году.

По климатической норме такая температура отвечает концу октября.

Напомним, в 2017 году среднемесячная температура в столице составила 9,8 градуса тепла, что на 2,1 градуса превысило климатическую норму. Таким образом, 2017 год занял третью позицию среди самых теплых годов, которые фиксировались с момента наблюдений.

