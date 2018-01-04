Омелян пообещал высокие штрафы за мусор на обочинах

«Это — мусор, которым щедро усыпаны обочины наших дорог. Его разбрасывает не Укравтодор, не министр или премьер-министр, а преимущественно сами автомобилисты: окурки, бутылки, целые мешки… Убираем и будем инициировать высокие штрафы за такое безобразие и разгильдяйство», — заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

На своей страничке в Facebook он опубликовал фоторепортаж Службы автомобильных дорог Полтавщины, в которой сетуют -- вдоль автотрасс вырастают стихийные свалки, а мусор на них вывозят мешками: «Уборка обочин — это не механизированный процесс. Все делалется руками людей. А пройти 266 километров дороги Киев — Харьков и подобрать каждую бумажку — очень сложно».