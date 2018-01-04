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Омелян пообещал высокие штрафы за мусор на обочинах

Омелян пообещал высокие штрафы за мусор на обочинах

Инф. «ФАКТОВ»

04.01.2018 13:01 74

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«Это — мусор, которым щедро усыпаны обочины наших дорог. Его разбрасывает не Укравтодор, не министр или премьер-министр, а преимущественно сами автомобилисты: окурки, бутылки, целые мешки… Убираем и будем инициировать высокие штрафы за такое безобразие и разгильдяйство», — заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

На своей страничке в Facebook он опубликовал фоторепортаж Службы автомобильных дорог Полтавщины, в которой сетуют -- вдоль автотрасс вырастают стихийные свалки, а мусор на них вывозят мешками: «Уборка обочин — это не механизированный процесс. Все делалется руками людей. А пройти 266 километров дороги Киев — Харьков и подобрать каждую бумажку — очень сложно».

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Анекдот от «ФАКТОВ»

— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

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