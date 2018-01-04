Украинская "Википедия" вошла в ТОП-20 самых посещаемых в мире
По итогам декабря 2017 года украинская версия «Википедии» поднялась по посещаемости на две строчки и оказалась на 19-м месте в мире. Об этом сообщает AIN.UA.
Как рассказал основатель ОО «Викимедиа Украина» Юрий Пероганич, количество статей в украинской «Википедии» превысило 757 тысяч. За год было создано свыше 85 тысяч статей. По этому показателю украинская версия онлайн-энциклопедии — на 16-м месте в мире.
Высоким остается и такой показатель как количество изменений, внесенных в статьи. За прошедший год украинскую «Википедию» дополняли 21,7 млн. раз.
Напомним, после введения в Украине санкций против российский социальных сетей сайт «Википедии» вошел в ТОП-5 самых посещаемых в стране.
Анализ самых популярных статей в «Википедии» в 2017 году показал, что больше всего пользователей интересовали Соединенные Штаты и президент США Дональд Трамп, сериал «Игра престолов», фильмы Болливуда и биткойн.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”