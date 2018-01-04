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википедия

Украинская "Википедия" вошла в ТОП-20 самых посещаемых в мире

Инф. «ФАКТОВ»

04.01.2018 17:17 77

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По итогам декабря 2017 года украинская версия «Википедии» поднялась по посещаемости на две строчки и оказалась на 19-м месте в мире. Об этом сообщает AIN.UA.

Как рассказал основатель ОО «Викимедиа Украина» Юрий Пероганич, количество статей в украинской «Википедии» превысило 757 тысяч. За год было создано свыше 85 тысяч статей. По этому показателю украинская версия онлайн-энциклопедии — на 16-м месте в мире.

Высоким остается и такой показатель как количество изменений, внесенных в статьи. За прошедший год украинскую «Википедию» дополняли 21,7 млн. раз.

Напомним, после введения в Украине санкций против российский социальных сетей сайт «Википедии» вошел в ТОП-5 самых посещаемых в стране.

Анализ самых популярных статей в «Википедии» в 2017 году показал, что больше всего пользователей интересовали Соединенные Штаты и президент США Дональд Трамп, сериал «Игра престолов», фильмы Болливуда и биткойн.

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