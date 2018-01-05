За сутки в Одессе госпитализировали еще 20 человек, заболевших корью

Одесса остается всеукраинским лидером в печальном рейтинге заболеваемости корью. Количество таких пациентов стремительно увеличивается. Об этом на брифинге сообщила главный врач городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

— Только за вчерашний день к нам доставили 20 человек, из них 11 — это дети, — сказала Лаврюкова. — Всего в медучреждении сейчас находятся 94 больных с этим вирусом, в том числе 64 ребенка. За последнюю неделю с данным вирусом поступили 63 человека (восемь из них вакцинированы).



Старший пациент — 86-летний мужчина, а самый юный — двухнедельный младенец. Все чаще госпитализируют малышей в возрасте до одного года, большинство из которых, естественно, даже не привиты. Хотя, как утверждают медики, «вирус кори подхватывают, к сожалению, и те, кому делали прививку». Просто у них течение болезни проходит легче.

— Поскольку количество больных увеличивается, пришлось развернуть еще два отделения, специально перепрофилировав их под больных корью, — отметила главный врач, добавив, что за последний месяц в инфекционной больнице зафиксировано три летальных случая.

— Это двое взрослых, поступивших в больницу слишком поздно (они умерли от корьевой пневмонии через несколько часов после госпитализации), а также 17-летний горожанин. Таким образом, от кори в Одессе с начала вспышки болезни скончались уже пять человек, — сказала Лаврюкова.

Напомним, что, как сообщали fakty.ua, из-за вспышки кори в Одессе медики настоятельно рекомендуют родителям не привитых от этого заболевания детей в срочном порядке провести вакцинацию. Иначе ребята будут отстранены от занятий в школах и детсадах.

По состоянию на конец прошлой недели в общей сложности заболели корью 1033 человека.