В России заявили о возврате в Россию пол-Украины

Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Украина должна быть готова отказаться от Харькова, Днепропетровска, Донбасса и других переданных ей в советское время территорий, комментируя намерение Украины признать СССР оккупантом.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского депутата, половину сегодняшней Украины надо будет вернуть в Россию.

«Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым (оккупированный Крым — ФАКТЫ), потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины», — сказал Леонид Калашников.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Киеву нужно вести работу по признанию пребывания Украины в составе СССР «большевистской и коммунистической оккупацией». Вятрович сказал, что современная Украина должна заявить о том, что является преемницей УНР, которая существовала в 1917—1921 годах.

Напомним, ранее Вятрович заявлял, что восстановление отношений между Украиной и РФ начнется после поражения последней.