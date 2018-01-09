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Виктор Захаров

Капитан сборной Украины по хоккею получил на день рождения тортом в лицо (видео)

Денис МАЛЬКЕВИЧ, «ФАКТЫ»

09.01.2018 16:59 240

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Капитан «Донбасса» и национальной сборной Украины по хоккею Виктор Захаров в понедельник, 8 января, отпраздновал свой 24-й день рождения. Партнеры по клубу из Донецка решили поздравить своего лидера, подарив ему торт. Правда, кондитерское изделие Захаров получил не к праздничному столу, а в… лицо.

Идея столь необычного поздравления принадлежит защитнику «Донбасса» Дмитрию Игнатенко, который лично воплотил свою задумку в жизнь.

Отмечу, что Виктор Захаров стал самым молодым капитаном сборной Украины в ее истории, выйдя на матч с капитанской нашивкой в возрасте 21 года и 302 дней.

Напомню, что в канун Нового года капитан сборной Украины по футболу Руслан Ротань в пятый раз стал отцом.

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