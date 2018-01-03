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Руслан Ротань с женой

Капитан сборной Украины по футболу Руслан Ротань пятый раз стал отцом

Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

03.01.2018 19:51 284

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В последние дни 36-летний капитан сборной Украины Руслан Ротань занят не только своими футбольными делами (полузащитник покидает чешскую «Славию» и может перейти в киевское «Динамо»). В канун Нового года супруга бывшего игрока «Днепра» родила ему дочь, которую счастливые родители (на фото) назвали Доминикой.

Теперь у Руслана пятеро детей. От первого брака у Ротаня — 11-летняя дочь Ангелина, а также двое сыновей — девятилетний Богдан и семилетний Захар. Несколько лет назад футболист женился второй раз: в конце 2013 года у Руслана и Кристины родилась дочь Мирослава.

Напомню, что в составе сборной Украины Руслан Ротань провел 98 поединков и забил восемь мячей.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

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