Капитан сборной Украины по футболу Руслан Ротань пятый раз стал отцом
В последние дни 36-летний капитан сборной Украины Руслан Ротань занят не только своими футбольными делами (полузащитник покидает чешскую «Славию» и может перейти в киевское «Динамо»). В канун Нового года супруга бывшего игрока «Днепра» родила ему дочь, которую счастливые родители (на фото) назвали Доминикой.
Теперь у Руслана пятеро детей. От первого брака у Ротаня — 11-летняя дочь Ангелина, а также двое сыновей — девятилетний Богдан и семилетний Захар. Несколько лет назад футболист женился второй раз: в конце 2013 года у Руслана и Кристины родилась дочь Мирослава.
Напомню, что в составе сборной Украины Руслан Ротань провел 98 поединков и забил восемь мячей.
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