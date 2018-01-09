Пока биткойн обесценивается, его конкуренты резко дорожают

На криптовалютном рынке происходят значительные изменения. Наиболее популярный биткойн постепенно обесценивается, в то время как другие электронные валюты растут в цене. На сегодняшний день стоимость одного биткойна снизилась до 14 тысяч 900 долларов, хотя в конце декабря она достигала 20 тысяч долларов. В то же время ранее малоизвестная криптовалюта риппл существенно подорожала и по капитализации неожиданно заняла второе место после биткойна. Ныне общая стоимость этой виртуальной валюты достигла 140 миллиардов долларов, что составляет половину рыночной капитализации биткойна.

Но главным сюрпризом последний дней стал резкий рост стоимости второй по популярности криптовалюты — эфириума. Любопытно, что в начале прошлого года эфириум стоил около 10 долларов, однако в апреле подорожал до 54 долларов, после чего его цена стала постоянно расти. В целом за 2017 год эфириум подорожал почти на 5000% и 31 декабря стоил 700 долларов. Но самый резкий скачок произошел в нынешнем году. К 5 января за один эфириум на биржах давали тысячу долларов, а сегодня он стоит уже около 1200 долларов. Общая капитализация эфириума достигла 100 миллиардов долларов.

Между тем некоторые ученые считают, что вскоре биткойн и другие криптовалюты ожидает крах. По мнению профессора экономики Гарвардского университета Кеннета С. Рогоффа, анонимность транзакций, которая сейчас считается главным преимуществом биткойна, на самом деле создает предпосылки для его обвала. Ученый считает, что, пока речь шла о небольших анонимных операциях между людьми, биткойн оставался удобным средством расчетов. Но сейчас все идет к тому, что с помощью биткойна и других криптовалют будут совершаться крупные сделки, на миллионы долларов. А значит, большие анонимные платежи чрезвычайно затруднят сбор налогов и противодействие преступной деятельности. Поэтому государственные системы обязательно начнут регулирование и контроль рынка криптовалют. В результате, потеряв свое главное преимущество — анонимность и неподконтрольность государственным регуляторам, биткойн и прочие криптовалюты станут неинтересны широкому кругу потребителей. Следовательно, со временем они могут обесцениться и исчезнуть, считает ученый.

Стоит напомнить, что Национальный банк Украины уже работает над созданием национальной электронной валюты — е-гривни. В НБУ не скрывают, что намерены полностью контролировать национальную криптовалюту.