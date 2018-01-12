В Киеве горит бизнес-центр Silver Breeze (видео)

Пламя полыхает в бизнес-центре, состоящем из двух офисных пяти- и семиэтажных зданий, и двухэтажного торгового центра

В четверг вечером в Киеве на проспекте Павла Тычины, 1 В, возник пожар в бизнес-центре Silver Breeze.

О пожаре сообщили пользователи социальных сетей.

Информации ГосЧС относительно пострадавших от пожара пока не поступало.

В информации на сайте ТЦ сказано, что торговый центр Silver Breeze состоит из двух офисных пяти- и семиэтажных зданий и двухэтажного торгового центра. Общая площадь Hi-Tech бизнес-центра — более 75 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области случайные прохожие спасли из горящего дома 11-летнего мальчика.