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Пожар в торговом центре

В Киеве горит бизнес-центр Silver Breeze (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

12.01.2018 0:36 419

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Пламя полыхает в бизнес-центре, состоящем из двух офисных пяти- и семиэтажных зданий, и двухэтажного торгового центра

В четверг вечером в Киеве на проспекте Павла Тычины, 1 В, возник пожар в бизнес-центре Silver Breeze.

О пожаре сообщили пользователи социальных сетей.

Информации ГосЧС относительно пострадавших от пожара пока не поступало.

В информации на сайте ТЦ сказано, что торговый центр Silver Breeze состоит из двух офисных пяти- и семиэтажных зданий и двухэтажного торгового центра. Общая площадь Hi-Tech бизнес-центра — более 75 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области случайные прохожие спасли из горящего дома 11-летнего мальчика.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

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