В Киеве горит бизнес-центр Silver Breeze (видео)
Пламя полыхает в бизнес-центре, состоящем из двух офисных пяти- и семиэтажных зданий, и двухэтажного торгового центра
В четверг вечером в Киеве на проспекте Павла Тычины, 1 В, возник пожар в бизнес-центре Silver Breeze.
О пожаре сообщили пользователи социальных сетей.
Информации ГосЧС относительно пострадавших от пожара пока не поступало.
В информации на сайте ТЦ сказано, что торговый центр Silver Breeze состоит из двух офисных пяти- и семиэтажных зданий и двухэтажного торгового центра. Общая площадь Hi-Tech бизнес-центра — более 75 тыс. кв. м.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области случайные прохожие спасли из горящего дома 11-летнего мальчика.
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