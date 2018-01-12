В Одессе загорелся трамвай, есть пострадавшие (обновлено, фото)

В Одессе на пересечении улиц Старопортофранковской и Торговой загорелся трамвай маршрута № 28. Как сообщили «Думской» в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс», рядом с кабиной водителя под обшивкой загорелась электропроводка.

Люди запаниковали и попытались выбить двери, не давая таким образом их открыть вовнутрь, однако водителю удалось взял ситуацию под контроль и почти все пассажиры благополучно покинули вагон. Во время происшествия не обошлось без пострадавших: одна пассажирка сумела выбить окно и выпрыгнула, сломав при падении ногу. Женщину госпитализировали. Инцидент привел к заторам на прилегающих к месту происшествия улицах города.

«Все началось с хлопка и искр, полетевших со стороны кабины водителя, — сообщила одна из пассажиров трамвая Ольга Чернега. — Огонь полыхал минут 15, густой едкий дым быстро распространялся по всему салону… И все это время люди пытались сами себя спасти: руками выдавить, выбить форточки в трамвае.

Водитель в панике выпрыгнула из кабины. Вместе с ней — еще несколько молодых людей. Вагоновожатая не смогла собраться с мыслями и организовать спасение пассажиров.

На помощь людям, находящимся в горящем салоне, пришел только один (!) прохожий, который сначала пытался через форточки помогать пассажирам выбраться, а потом разбил палкой заднее окно".

По словам Ольги, когда мужчина вытаскивал пожилую женщину с костылями, трамвай внезапно покатился назад, набирая скорость. Вагоновожатая испугалась, что тяжелый вагон сомнет и пожилую одесситку, и мужчину, который ее спасал, и всех, кто находится рядом.

Трамвай удалось остановить буквально чудом, подложив под его колеса какие-то предметы… Ольга также подчеркивает, что более двух десятков человек, оказавшихся запертыми в горящем трамвае, остались живы только благодаря действиям этого небезразличного человека. Люди выражают огромную благодарность своему спасителю.

Тем временем полиция открыла уголовные производства по фактам пожаров в трамвае и на железнодорожной станции «Одесса-Сортировочная».

Фото dumskaya.net