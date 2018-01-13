Трамп изменил жене с порнозвездой - Wall Street Journal (фото)

В пятницу, 12 января, газета Wall Street Journal сообщила, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание. Оказывается, Трамп изменил своей супруге Мелании с этой актрисой из фильмов для взрослых.

Как утверждает издание, Дональд и Сторми, которой сейчас 38 лет, познакомились в июле 2006 года на турнире по гольфу на озере Тахо. Трамп был там один, без жены. Мелания незадолго до этого родила сына Бэррона.

Это фото с Дональдом Трампом Сторми Дэниелся разместила на своей страничке в Myspace в 2006 году

Миллиардеру приглянулась эффектная блондинка. Wall Street Journal утверждает, что между Трампом и Стефани Клиффорд (настоящее имя порнозвезды) была половая связь. Спустя более чем 10 лет — в октябре 2016 года — Майкл Коэн встретился с Клиффорд, заплатил ей 130 тысяч долларов, а она подписала бумагу, в которой обязалась не разглашать эту историю ни при каких обстоятельствах.

Майкл Коэн назвал историю о связи Трампа и порнозвезды фальшивой

Бывший адвокат Трампа (Коэн уже не работает на него) официально заявил: «Уже второй раз в СМИ выдвигаются ничем не обоснованные обвинения в адрес моего клиента. Эта фальшивая история циркулирует уже более года. История, которую обе стороны вынуждены опровергать по меньшей мере с 2011 года».

Опровергла газетную публикацию и Стефани Клиффорд. Примечательно, что свое заявление порнозвезда сделала 10 января — еще до выхода статьи. По всей видимости, редакция Wall Street Journal связывалась с ней.

Стефани Клиффорд заявила, что написала бы книгу, если бы у нее что-то на самом деле было с Трампом

«Если бы у меня действительно была связь с Дональдом Трампом, поверьте мне, вы бы сейчас не читали об этом в новостях», — подчеркнула Клиффорд. «Вы бы читали о ней во всех подробностях в книге, которую я обязательно написала бы», — добавила она.