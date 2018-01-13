Украинский фильм "Киборги" выдвинут на "Оскар"

Фильм «Киборги» собираются выдвинуть на кинопремию «Оскар» от Украины.

Об этом в эфире «5 канала» рассказал актер и режиссер картины Ахтем Сеитаблаев.

«Мы будем подаваться. Посмотрим, как решат члены украинского оскаровского комитета», — отметил он.

В то же время Сеитаблаев заметил, что подавляющее большинство международных фестивалей класса А очень ревностно относится к проката ленты перед тем, как она попадает на фестиваль.

Отметим, на «Оскар» претендовала украинская картина «Уровень черного», но фильм не попал в шорт-лист.

Напомним, за первый уикенд военная драма Ахтема Сейтаблаева «Киборги» собрала в прокате 8 186 701 гривен, обогнав американские проекты этого жанра «Дюнкерк» (7 919 845 грн.) и «Ярость» (5 387 648 грн). За первые выходные проката фильм увидели 106 350 зрителей.