В вузах Одессы каникулы продлятся до весны
Представители высших учебных заведений Одессы подтвердили информацию о том, что зимние каникулы у студентов продлятся до конца февраля.
Об этом передает Эспрессо.
По словам представителей учебных заведений, долгие зимние каникулы помогают сэкономить на отоплении.
«Зимние каникулы по утвержденному в мае 2017 года графику учебных планов начались 29 декабря и закончатся 25 февраля. С 26 февраля занятия возобновляются», — рассказали в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.
Учебные планы построены таким образом, что каникулы не повлияют на количество лекций и семинарских занятий. Практика длительных зимних каникул была впервые применена в 2011- 2012 учебном году, а в дальнейшем стала обычной.
Напомним, с 9 января абитуриенты смогут зарегистрироваться на пробное ВНО.
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