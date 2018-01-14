В вузах Одессы каникулы продлятся до весны

Представители высших учебных заведений Одессы подтвердили информацию о том, что зимние каникулы у студентов продлятся до конца февраля.

Об этом передает Эспрессо.

По словам представителей учебных заведений, долгие зимние каникулы помогают сэкономить на отоплении.

«Зимние каникулы по утвержденному в мае 2017 года графику учебных планов начались 29 декабря и закончатся 25 февраля. С 26 февраля занятия возобновляются», — рассказали в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.

Учебные планы построены таким образом, что каникулы не повлияют на количество лекций и семинарских занятий. Практика длительных зимних каникул была впервые применена в 2011- 2012 учебном году, а в дальнейшем стала обычной.

Напомним, с 9 января абитуриенты смогут зарегистрироваться на пробное ВНО.