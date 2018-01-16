49% украинцев считают, что ради мира нужно соглашаться на компромиссы, но не на все, - опрос

Накануне голосования в Раде относительно законопроекта о деоккупации Донбасса социологи Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива обнародовали результаты общественного опроса на данную тематику. Как отметила директор фонда Ирина Бекешкина на брифинге в Украинском медиа-центре, в настоящее время только 18% украинцев соглашаются на мир на Донбассе «любой ценой». Среди них 30,5% - жители юга, 23% - востока, 25,5% - Донбасса и 8% - представители западных регионов Украины.

49% опрошенных считают, что ради мира нужно соглашаться на компромиссы, но не на все.

19,5% украинцев поддерживают предоставление президенту Украины всей полноты полномочий относительно управления Национальной гвардией, Вооруженными Силами и другими воинскими формированиями.

По мнению социологов, результаты опроса свидетельствуют о необходимости широкого обсуждения проблемных вопросов деоккупации в обществе.

«В обществе должно быть широкое обсуждение этих вопросов. И очевидно, что рамочный закон, который сейчас принимается, не предусматривает конкретных мероприятий и эти мероприятия должны быть обсуждены публично с привлечением широкой общественности. Если что-то предлагается, оно должно пройти широкую публичную дискуссию — чтобы убеждать людей, чтобы люди понимали необходимость тех или иных мер», — констатировала на брифинге Бекешкина.

Напомним, в Раде озвучили сумму убытков Украины от оккупации Донбасса.