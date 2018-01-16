Расследование Kroll: «Приватбанк» использовали для махинаций на 5,5 миллиарда долларов (обновлено)

Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что «Приватбанк» был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, как минимум, в течение десяти лет до национализации финансового учреждения. Это повлекло за собой убытки, по меньшей мере, в размере 5,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в результатах расследования, представленных Национальному банку Украины.

Расследователи увидели, в частности, четкие признаки использования кредитных средств для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу бывших акционеров и аффилированных с ними лиц. «Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств», — говорится в сообщении.

В Kroll выяснили, что в конце 2016 года 75 процентов кредитного портфеля банка было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. «Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка минимум в 5,5 миллиарда долларов США», — говорится в сообщении Нацбанка Украины, в котором также подчеркивается, что результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы НБУ.

Тем временем результаты аудита, проведенного компанией Kroll, передали в Генеральную прокуратуру, сообщает Громадское.

«Результаты аудита уже представлены генеральному прокурору Украины, международным партнерам и организациям, послам. Мы уверены, что результаты аудита помогут довести до конца кейс „Приватбанка“ как кейс такого масштабного расследования и восстановления справедливости», — заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Ранее сообщалось, что на пост руководителя «Приватбанка» предложили кандидатуру Петра Крумханзла.