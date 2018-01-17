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«ДНР», нет связи

Ремонтники Vodafone приступили к работам на территории "ДНР"

Инф. «ФАКТОВ»

17.01.2018 19:59 767

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«Ремонтные работы по устранению повреждений волоконно-оптического кабеля начались и будут продолжены завтра. О восстановлении связи проинформируем дополнительно», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте оператора мобильной связи Vodafone.

Сегодня, 17 января, на заседании комитета Верховной Рады по правам человека, национальным меньшинствам и межнациональным отношениям директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone-Украина» Олег Проживальский сказал, что мобильная связь не неподконтрольной территории может быть восстановлена в четверг, 18 января, «ФАКТЫ» об этом сообщали.

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